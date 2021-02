Riepilogo Champions League: Liverpool

Il cammino nella fase a gironi è stato più difficile del previsto ma alla fine il Liverpool si è qualificato come primo del Gruppo C agli ottavi dove farà ancora una volta affidamento al fattore campo.



La stagione finora

Guarda la tripletta di Jota

Primo posto nel Gruppo D: W4 D1 L1 F10 A3

Miglior marcatore: Diogo Jota (4)

21/10: Ajax - Liverpool 0-1(Tagliafico 35' aut.)

27/10: Liverpool - Midtjylland 2-0 (Jota 55', Salah 90'+3' rig.)

03/11: Atalanta - Liverpool 0-5 (Jota 16' 33' 54', Salah 47', Mané 49')

25/11: Liverpool - Atalanta 0-2 (Iličić 60', Gosens 64')

01/12: Liverpool - Ajax 1-0 (Jones 58')

09/12: Midtjylland - Liverpool 1-1 (Scholz 62' rig.; Salah 1')

La stagione in dieci parole: Non senza difficoltà, Jota si è inserito perfettamente in squadra.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Nonostante alcuni infortuni eccellenti, il Liverpool è riuscito a raggiungere gli ottavi relativamente con facilità. I Reds hanno difeso bene in assenza di Virgil van Dijk, mentre Diogo Jota si è inserito perfettamente nel loro attacco. La squadra di Klopp è ben attrezzata per restare in corsa fino alle ultime fasi del torneo.

Matthew Howarth, reporter Liverpool

Cosa abbiamo imparato

Fabinho è stato spesso schierato come centrale in stagione ANP Sport via Getty Images

Il club in questa stagione è stato tartassato dagli infortuni, non ultimi quelli che hanno colpito il cuore della difesa. Per questo motivo un centrocampista in grado di dettare i tempi alla squadra come Fabinho è stato schierato più volte come centrale di difesa con ottimi risultati.

Al contempo Curtis Jones ha avuto la possibilità di giocare con più continuità mostrando tutto il suo talento a centrocampo e grazie alle sue prestazioni potrebbe presto aspirare a una maglia da titolare. In avanti Jota si è ambientato immediatamente e potrebbe aumentare la sana concorrenza nel reparto avanzato una volta recuperato dall'infortunio al ginocchio.

Variazioni alla rosa

Aggiunti: Ben Davies, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips

Esclusi: Harvey Elliott, Joël Matip, Takumi Minamino

Statistiche

• Il 5-0 del Liverpool in casa dell'Atalanta è stata la vittoria più larga di sempre del club in Italia in competizioni europee.

• Alla quarta giornata il Liverpool ha perso in casa subendo più di un gol per la prima volta dopo 137 partite ad Anfield sotto la guida di Klopp. Quella è stata inoltre la sconfitta più pesante in casa dall'agosto 2015, quando i Reds di Brendan Rodgers sono stati travolti per 3-0 dal West Ham in Premier League.

Guarda tutti i gol di Salah col Liverpool in Champions League

• Col gol in casa del Midtjylland a dicembre, Mohamed Salah è diventato il miglior marcatore del Liverpool in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (dalla fase a gironi alla finale) con 22 reti, superando Steven Gerrard.

Chi è l'allenatore?

Jürgen Klopp ha portato il Dortmund a due titoli consecutivi in Bundesliga e in finale di UEFA Champions League, che però ha vinto con i Reds (sesto trionfo) nel 2019. Con lui, il Liverpool ha anche vinto un campionato che mancava dal 1990.