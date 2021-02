Atlético - Chelsea: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Atlético ospita il Chelsea agli ottavi di finale di UEFA Champions League il 23 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Atlético e Chelsea si sfidano agli ottavi

Il pesante 7-1 complessivo subito l'anno scorso contro il Bayern ha condannato il Chelsea alla quarta eliminazione consecutiva agli ottavi. In questa fase a gironi, i Blues hanno superato le attese vincendo 4-0 a Siviglia, ma da allora hanno zoppicato e a gennaio hanno sostituito il tecnico Frank Lampard con Thomas Tuchel; nel frattempo, l'Atlético (che un anno fa ha eliminato i campioni in carica del Liverpool) è in corsa per vincere un campionato che manca dal 2013/14.

La partita verrà disputata all'Arena Naţională di Bucarest, Romania.

​Come guardarla in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Statistiche

Atlético

Forma: SPVPVV

Ultima partita: Atlético - Levante 0-2, 20/02

Prossima: Atlético-Chelsea, 23/02 (andata ottavi di finale UEFA Champions League)

Situazione attuale: 1° in Liga

Gol classici del Chelsea contro l'Atlético

Chelsea

Forma: PVVVVV

Ultima partita: Southampton - Chelsea 1-1, 20/02

Prossima: Atlético-Chelsea, 23/02 (andata ottavi di finale UEFA Champions League)

Situazione attuale: 5° in Premier League

Probabili formazioni

Atlético: Oblak; Llorente, Savić, Felipe, Hermoso, Lodi; Koke, Kondogbia, Ñíguez; Félix, Suárez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Mount, Giroud, Werner

Il parere degli esperti

Joe Walker, reporter Atlético: il passaggio di Diego Simeone al 5-3-2 ha funzionato alla grande, ma in Europa l'Atlético è stato meno convincente e deve affrontare un Chelsea che ha un nuovo allenatore. Anche gli infortuni cominciano a farsi sentire, soprattutto in difesa, ma con giocatori come Luis Suárez e João Félix firing attacco potremmo vedere un'insolita gara "casalinga" piuttosto offensiva da parte dei Rojiblancos.

Jon Phipps, reporter Chelsea: tutto è cambiato al Chelsea da quando ha superato la fase a gironi, con Thomas Tuchel in panchina al posto dell'esonerato Frank Lampard. I Blues sono ancora imbattuti col nuovo tecnico e hanno scalato qualche posizione in Premier League, ma questo contro la capolista della Liga sarà un esame molto impegnativo per l'ex tecnico del PSG e per la sua squadra.

L'opinione dal campo

La reazione di Čech al sorteggio Chelsea-Atlético

Diego Simeone, allenatore Atlético: "Il Chelsea è cambiato molto con Thomas Tuchel, che spinge le squadre a giocare bene. È una squadra forte con grandi giocatori e ha investito molto finanziariamente. Guardando i tre portieri, le sue potenzialità sono evidenti, mentre i suoi attaccanti potrebbero giocare in qualsiasi squadra d'Europa".

Thomas Tuchel, allenatore Chelsea : "E' una grande sfida. Sono un club di grande esperienza a questo livello, con un allenatore di grande esperienza. Faremo le cose nel migliore dei modi, così come loro. È chiaro cosa serve quando affronti l'Atlético: carattere, esperienza, mentalità".

Atlético

Aggiunti: Moussa Dembélé, Álvaro García, Geoffrey Kondogbia

Esclusi: Borja Garcés, Diego Costa, Ismael Gutiérrez, Manu Sánchez, Juan Manuel Sanabria, Ivan Šaponjić, Germán Valera

Chelsea

Aggiunti: none

Esclusi: Fikayo Tomori

Altro a seguire