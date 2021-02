Atalanta - Real Madrid: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Atalanta ospita il Real Madrid nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 24 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Una veterana della UEFA Champions League affronta una giovane dalle belle speranze della competizione. I due club insieme hanno giocato 53 edizioni nella massima competizione europea, di cui 51 il Real e due l'Atalanta. Eppure la squadra spagnola nelle ultime due stagioni è uscita agli ottavi e non ha più trovato quella quadratura che aveva fino alla vittoria del 13esimo titolo mentre l'Atalanta ha giocato un calcio spumeggiante raggiungendo i quarti nella sua stagione d'esordio.

Il Real Madrid alla prova Atalanta

Dove guardare la partita in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Champions League nel tuo paese.

Stato di forma

Atalanta

Forma: VVVPPSV

Ultima partita: Atalanta - Napoli 4-2, 21/02

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Real Madrid

Forma: VVVVSVS

Ultima partita: Valladolid - Real Madrid 0-1, 20/02

Situazione attuale: 2° in Liga

Cinque grandi gol dell'Atalanta

Probabili formazioni

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Iličić; Zapata



Real Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Vinícius Junior, Díaz



Il parere degli esperti

Vieri Capretta, reporter Atalanta: la Dea è in gran forma, come dimostrato contro il Napoli – una macchina da gol contro qualsiasi avversario. Non stupirebbe quindi vedere la squadra di Gian Piero Gasperini non avere difficoltà ad andare in gol. Tuttavia, per avere un vantaggio in vista del ritorno, sarà molto importante chiudere la gara d'andata senza subire gol.

Joe Walker, reporter Real Madrid: il Madrid nei mesi scorsi è stato tormentato dagli infortuni e potrebbe persino presentarsi all'appuntamento senza nove titolari, compreso il suo leader e trascinatore Sergio Ramos e gli attaccanti Karim Benzema ed Eden Hazard. Detto ciò, come sappiamo la UEFA Champions League tira fuori il meglio da questo club e nonostante le possibili assenze, il Real ha tanti giocatori esperti in rosa in grado di sfruttare la loro esperienza per battere l'Atalanta.

L'opinione dal campo

Tutti i gol del Real Madrid nella fase a gironi

Zinédine Zidane, allenatore Real Madrid: "Sappiamo che tipo di squadra sono. Ho il massimo rispetto per loro".

Cristian Romero, difensore Atalanta: "[Il Real Madrid] è una squadra dalla grande storia. Al momento non è nella massima condizione, ma pensiamo solo a noi e siamo convinti di poter vincere. Saranno due grandi partite. Ovviamente dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare ai quarti".

Atalanta

Aggiunti: Joakim Maehle, Boško Šutalo

Esclusi: Fabio Depaoli, Alejandro Gómez, Johan Mojica, Cristiano Piccini

Real Madrid

Aggiunti: Iván Morante, Pablo Ramón

Esclusi: Luka Jović, Martin Ødegaard

Altro a seguire