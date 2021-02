Mönchengladbach - Manchester City: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Borussia Mönchengladbach ospita il Manchester City nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 24 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

Gladbach e Man. City si sfidano agli ottavi

La storia

Una sfida tra due delle squadre più in forma d'Europa, ovvero un Mönchengladbach all'esordio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League e un City che si qualifica agli ottavi di finale per l'ottava volta consecutiva. Nel 2021 il Gladbach ha già preso gli scalpi di Bayern e Dortmund mentre il City sembra inarrestabile. La partita si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria).

Dove guardare la partita in TV

Stato di forma

Mönchengladbach

Forma: SPSVPVV

Ultima partita: Mönchengladbach - Mainz 1-2, 20/02

Situazione attuale: 8° in Bundesliga

Manchester City

Forma: VVVVVVV

Ultima partita: Arsenal - Manchester City 0-1, 21/02

Situazione attuale: 1° in Premier League

Probabili formazioni

Gladbach: Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Wolf, Stindl, Hofmann; Pléa



Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri; Sterling, De Bruyne, Gündoğan, Foden; Jesus



Il parere degli esperti

James Thorogood, reporter Mönchengladbach: il Gladbach ha attraversato un momento turbolento nel 2021 dopo aver saputo della partenza del tecnico Marco Rose in estate. In vista dell'esordio nella fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League, i Fohlen sperano di ritrovare quello stato di forma che ha permesso loro di chiudere la fase a gironi col secondo migliore attacco del torneo. Il Gladbach non può competere col City dal punto di vista delle individualità ma contro Real Madrid e Inter ha dimostrato che il loro gioco di squadra non può essere sottovalutato.

Simon Hart, reporter Manchester City: il City ha chiuso la fase a gironi con la migliore difesa a fronte di un solo gol subito. Con la solidità difensiva di Rúben Dias e un rinato John Stones, in questa stagione hanno registrato più clean sheet (23) di qualsiasi altro club nei primi cinque campionati d'Europa. Grazie a un attacco sempre più convincente e a una difesa quasi impenetrabile, il City ha stabilito un nuovo record per il club vincendo 18 partite consecutive (andando sotto solo in 22 minuti complessivi). Non è quindi eccessivo considerarli come la squadra più in forma d'Europa, e con 11 vittorie consecutive in trasferta, gli inglesi voleranno in Germania carichi di ottimismo.

L'opinione dal campo

Josep Guardiola, allenatore Manchester City: "Ho imparato quando ero in Germania quanto grande, importante e storica sia la loro squadra. Provo un gran rispetto per la bellezza del loro calcio. Ho visto gli highlights e ho visto come hanno superato Shakhtar e Inter in classifica. Hanno giocato due partite incredibili contro lo Shakhtar. Voglio arrivare nella migliore condizione possibile quando giocheremo contro di loro".

Marcus Thuram, attaccante Mönchengladbach: "Il Manchester City e il suo allenatore hanno uno stile di gioco molto particolare, basato sul possesso palla. Sappiamo quali sono i suoi punti di forza. Ha giocatori fantastici come [Sergio] Agüero, Riyad Mahrez, [Raheem] Sterling e Kevin De Bruyne; sarà una grande partita, ma soprattutto un grande spettacolo".

Mönchengladbach

Aggiunti: Julio Villalba

Esclusi: Lászl ó Bénes

Manchester City

Aggiunti: nessuno

Esclusi: Taylor Harwood-Bellis, Cieran Slicker

