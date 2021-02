Riepilogo Champions League: Lazio ancora imbattuta

I gol di Ciro Immobile hanno permesso alla Lazio di conquistare un posto agli ottavi di finale di UEFA Champions League.



La stagione finora

Immobile "orgoglioso" della Lazio agli ottavi

Secondo posto Gruppo F: V2 P4 S0 GF11 GS7

Miglior marcatore: Ciro Immobile (5)

20/10: Lazio - Dortmund 3-1 (Immobile 6', Hitz 23' aut., Akpa-Akpro 76')

28/10: Club Brugge - Lazio 1-1 (Correa 14')

04/11: Zenit - Lazio 1-1 (Caicedo 82')

24/11: Lazio - Zenit 3-1 (Immobile 3' 55' rig., Parolo 22')

02/12: Dortmund - Lazio 1-1 (Immobile 67' rig.)

08/12: Lazio - Club Brugge 2-2 (Correa 12', Immobile 27' rig.)

La stagione in poche parole: la Lazio ha superato le avversità con una squadra non sempre al completo.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

La Lazio è tornata alla fase a eliminazione diretta per la prima volta dal 1999/2000, e l'ha fatto in grande stile. I Biancocelesti hanno chiuso il girone da imbattuti, hanno sconfitto una squadra della prima fascia come il Dortmund, hanno vinto due partite su tre in casa e in attacco possono contare su un top player come Ciro Immobile (cinque gol in quattro partite). Inzaghi ha detto di voler riscrivere la storia del club, e i suoi ragazzi lo hanno fatto.

Vieri Capretta, reporter Lazio

Cosa abbiamo imparato

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

Nonostante i tanti infortuni, la Lazio ha dimostrato il motivo per cui la scorsa stagione ha aspirato a lungo allo Scudetto. La vittoria sul Dortmund nella prima giornata ha aperto la strada alla prima qualificazione agli ottavi dopo 21 anni.

Immobile si conferma attaccante di altissimo livello anche in Europa, mentre Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić offrono una qualità a centrocampo che ben poche squadre possiedono. Con un centrale solido come Francesco Acerbi, la Lazio sarà un'avversaria difficile per chiunque.

Variazioni alla rosa

Aggiunti: Senad Lulić, Mateo Musacchio

Esclusi: Djavan Anderson, Luis Felipe

Statistiche

• Con cinque gol in quattro presenze nell'edizione 2020/21, Immobile è arrivato a un totale di nove reti in 14 gare di UEFA Champions League ed è a una sola lunghezza da Mario Balotelli e Christian Vieri, migliori marcatori italiani nella competizione.

Guarda i quattro gol di Inzaghi con la Lazio nel 2000

• L'unica altra qualificazione della Lazio alla fase a eliminazione diretta risale al 1999/2000, quando è stata eliminata ai quarti dal Valencia con un 5-3 complessivo.

• Pepe Reina ha 176 presenze nelle competizioni UEFA per club ed è terzo nella classifica assoluta dietro Cristiano Ronaldo (182) e Iker Casillas (188).

Chi è l'allenatore?

Ex attaccante dei biancocelesti, Simone Inzaghi ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 2016 proprio con la Lazio. Sotto la sua guida, il club ha vinto tre trofei nazionali e ha raggiunto la fase a gironi di questa stagione per la prima volta dal 2007/08.