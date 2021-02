Anteprima: le partite di questa settimana

La prima tornata di partite di UEFA Champions League del 2021 vedrà scendere in campo stelle del calibro di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, mentre Jürgen Klopp affronterà un giovane connazionale che potrebbe diventare il suo erede.

Partite (clicca per la marcia di avvicinamento alla gara)

Le partite di Champions League di martedì

Martedì 16 febbraio

Leipzig - Liverpool

Barcellona - Paris

Mercoledì 17 febbraio

Porto - Juventus

Siviglia - Dortmund

L'allievo supererà il maestro?

"È un allenatore dall'enorme talento", aveva detto Jürgen Klopp tre anni fa quando il suo Liverpool ha affrontato l'Hoffenheim di Julian Nagelsmann negli spareggi di UEFA Champions League. La sua opinione non è cambiata da allora. Anche se i Reds in quell'occasione (2017/18) hanno eliminato l'Hoffenheim, i ragazzi di Klopp possono aspettarsi una prova tutt'altro che semplice a Lipsia.

Il Paris alla ricerca della rivincita contro il Barcellona

Paris-Barcellona nel corso degli anni

Neymar ha segnato una doppietta quando il Barcellona ha rimontato la sconfitta per 4-0 dell'andata vincendo 6-1 in casa negli ottavi del 2016/17. Tuttavia, l'asso brasiliano dovrà saltare la sfida per un infortunio all'inguine e dovrà rimandare la prima sfida contro la sua ex squadra dopo il trasferimento in Francia, avvenuto al termine di quella stagione. Questa sarà inoltre la prima partita in UEFA Champions League sotto la guida del nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Riusciranno Kylian Mbappé - che nel 2017 trascinava il Monaco a suon di gol in semifinale - e compagni a vendicare la celebre Remontada?

Ronaldo vola in Portogallo con la Juventus

Trentasei anni ma sempre al top della forma, Cristiano Ronaldo torna in patria per affrontare il Porto con la Juventus. Storicamente non ha mai dato il meglio di sé contro avversari portoghesi (appena 4 gol in 12 partite di competizioni UEFA), ma l'ex stella dello Sporting CP, si sa, ama le sfide. Il Porto non subisce gol da 467 minuti in UEFA Champions League, ma riuscirà a resistere anche contro la leggenda della sua nazione?

Il ritorno di Haaland: riuscirà a segnare anche a Siviglia?

Capocannoniere ex equo di questa edizione con sei gol - nonostante abbia saltato le ultime due partite della fase a gironi -, Erling Braut Haaland cercherà di mantenere il suo ruolino da record in UEFA Champions League anche a Siviglia. La squadra spagnola ha perso 4-0 in casa contro il Chelsea nell'ultima partita della fase a gironi; riuscirà il 20enne norvegese a scrivere ancora una volta il proprio nome nel taccuino dei marcatori?