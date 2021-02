Riepilogo Champions League: la Juventus mostra i muscoli

La Juventus ha rilanciato le sue ambizioni in UEFA Champions League con la vittoria per 3-0 a domicilio sul Barcellona all'ultima giornata che è anche valso il primo posto nel girone. Con questo Morata e con un Cristiano Ronaldo in gran forma come sempre, vincere la coppa non sembra un'impresa impossibile.



La stagione finora

Morata nel club dei primi marcatori di Champions League

Prima Gruppo G: V5 P0 S1 GF14 GS4

Miglior marcatore: Álvaro Morata (6)

20/10: Dynamo Kyiv - Juventus 0-2 (Morata 46' 84')

28/10: Juventus - Barcellona 0-2

04/11: Ferencváros -Juventus 1-4 (Morata 7' 60', Dybala 73', Dvali 81' aut.)

24/11: Juventus - Ferencváros 2-1 (Ronaldo 35', Morata 90'+2')

02/12: Juventus - Dynamo Kyiv 3-0 (Chiesa 21', Ronaldo 57', Morata 66')

08/12: Barcelona - Juventus 0-3 (Ronaldo 13' rig. 52' rig., McKennie 20')

La stagione in dieci parole: solida ma non spettacolare; difficile da battere, spesso poco concreta.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Álvaro Morata - autore del gol della bandiera nella sconfitta per 3-1 contro il Barcellona nella finale del 2015 - sembra avere una missione da quando è tornato a Torino. La Juve di Pirlo è probabilmente un cantiere aperto, ma con Cristiano Ronaldo e questo Morata in attacco, i Bianconeri hanno il potenziale per andare lontano nella competizione.

Paolo Menicucci, reporter Juventus

Cosa abbiamo imparato

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo Juventus FC via Getty Images

La Juventus ha vinto cinque partite su sei nella fase a gironi, e ha raggiunto l'apice della forma alla sesta giornata col 3-0 in casa del Barcellona che ha qualificato i bianconeri come primi del girone. Pirlo è alle prese con i normali alti e bassi di una stagione d'esordio ma con l'arsenale offensivo a sua disposizione, la sua Juve è ancora una volta tra le favorite. Morata ha segnato sei gol nel girone contro i quattro di Ronaldo in altrettante partite.

Talenti emergenti come Weston McKennie, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski nel frattempo hanno acquisito esperienza da portare in dote nella fase a eliminazione diretta.

Statistiche

• Ronaldo nella quinta giornata contro la Dynamo Kyiv ha segnato il suo 750° gol in carriera tra club e nazionale.

• Morata ha segnato la sua prima doppietta in UEFA Champions League in casa della Dynamo Kyiv alla prima giornata – alla sua 53esima presenza. Lo spagnolo ha messo a segno altri due gol nella terza giornata in casa del Ferencváros.

Highlights (2 min): Barcellona - Juventus 0-3

• La Juve è diventata la prima squadra italiana a segnare tre gol al Barcellona al Camp Nou.

Chi è l'allenatore?

Ex beniamino dei tifosi bianconeri, con Milan e Juventus, Andrea Pirlo ha vinto sei campionati e due UEFA Champions League in totale. A luglio è stato promosso dall'Under 23 nella speranza che possa ispirare trionfi simili da allenatore.