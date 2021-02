Coppa del Mondo FIFA per club: calendario, statistiche e precedenti

Il sorteggio di gennaio a Zurigo ha definito il tabellone della Coppa del Mondo FIFA per club, in programma questo mese in Qatar. Il Bayern, detentore della Champions League, proverà a entrare nella storia ed emulare il Barcellona del 2009 conquistando il ‘sextete’. Il Tigres di André-Pierre Gignac cercherà di sorprendere la squadra tedesca ma dovrà prima battere il Palmeiras, vincitore della Coppa Libertadores, in un'attesa semifinale.

UEFA.com pubblica il calendario, le statistiche e l'albo d'oro del torneo e aggionerà la pagina con le ultime notizie.

Calendario della competizione

Il Bayern è detentore della Champions League Getty Images

Secondo turno

4 febbraio

Tigres (MEX) - Ulsan (KOR), 15:00 CET

Al Duhail (QAT) - Al Ahly (EGY), 18:30 CET

Semifinali

7 febbraio

SF1: Palmeiras - Tigres/Ulsan, 19:00 CET

8 febbraio

SF2: Al-Duhail/Al-Ahly - Bayern (GER), 19:00 CET

Finale

11 febbraio

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2, 19:00 CET



Finali precedenti

Il Real Madrid è la squadra più titolata nella competizione FIFA via Getty Images

2019: Liverpool (ENG) - Flamengo (BRA) 1-0 (dts)

2018: Real Madrid (ESP) - Al Ain (UAE) 4-1

2017: Real Madrid (ESP) - Gremio (BRA) 1-0

2016: Real Madrid (ESP) - Kashima Antlers (JAP) 4-2 (dts)

2015: Barcelona (ESP) - River Plate (ARG) 3-0

2014: Real Madrid (ESP) - San Lorenzo (ARG) 2-0

2013: Bayern (GER) - Raja Casablanca (MAR) 2-0

2012: Corinthians (BRA) - Chelsea (ENG) 1-0

2011: Barcelona (ESP) - Santos (BRA) 4-0

2010: Inter (ITA) - Mazembe (CON) 3-0

2009: Barcelona (SPA) - Estudiantes (ARG) 2-1 (dts)

2008: Manchester United (ENG) - Liga de Quito (ECU) 1-0

2007: Milan (ITA) - Boca Juniors (ARG) 4-2

2006: Internacional (BRA) - Barcelona (SPA) 1-0

2005: São Paulo (BRA) - Liverpool (ENG) 1-0

2000: Corinthians (BRA) - Vasco da Gama (BRA) 0-0 (4-3 dcr)

Dati e statistiche

Più titoli con il format attuale

Il Barcellona campione nel 2015 FIFA via Getty Images

4 Real Madrid (ESP)

3 Barcelona (ESP)

2 Corinthians (BRA)

Più titoli per nazione con il format attuale

7 Spagna

4 Brasile

2 Inghilterra

2 Italia

1 Germania

Più partecipazioni

9 Auckland City (NZL)

6 Al Ahly (EGY)

5 Real Madrid (ESP)

4 Barcelona (ESP)

= Pachuca (MEX)

= Monterrey (MEX)

Pallone d'Oro del torneo per edizione

Andre Pierre Gignac con la maglia del Tigres AFP via Getty Images

2019: Mohamed Salah (Liverpool)

2018: Gareth Bale (Real Madrid)

2017: Luka Modrić (Real Madrid)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2015: Luis Suárez (Barcelona)

2014: Sergio Ramos (Real Madrid)

2013: Frank Ribéry (Bayern)

2012: Cassio (Corinthians)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Samuel Eto'o (Inter)

2009: Lionel Messi (Barcelona)

2008: Wayne Rooney (United)

2007: Kaká (Milan)

2006: Deco (Barcelona)

2005: Rogerio Ceni (São Paulo)

2000: Edilson (Corinthians)

Classifica cannonieri assoluta

7 Cristiano Ronaldo (Manchester United e Real Madrid)

6 Gareth Bale (Real Madrid)

5 César Delgado (Monterrey)

= Lionel Messi (Barcelona)

= Luis Suárez (Barcelona)

Triplette

17/12/2019: Hamdou Elhouni, finale quinto posto, Espérance Sportive – Al-Sadd 6-2

19/12/2018: Gareth Bale, semifinale, Kashima Antlers - Real Madrid 1-3

18/12/2016: Cristiano Ronaldo, finale, Real Madrid - Kashima Antlers 4-2

17/12/2015: Luis Suárez, semifinale, Barcelona - Guangzhou 3-0

Marcatore più giovane

Zidane con la coppa nel 2016 Real Madrid via Getty Images

Alexandre Pato, 17 anni e 102 giorni

Marcatore più anziano

Javier Zanetti, 37 anni e 127 giorni

Allenatori più titolati

3 Pep Guardiola (due con il Barcelona, uno con el Bayern)

2 Carlo Ancelotti (uno con il Milan, uno con il Real Madrid)

2 Zinedine Zidane (con il Real Madrid)

* I dati si riferiscono al format attuale della competizione, inaugurato nel 2000 e adottato senza interruzioni dal 2005 dopo una sosta di quattro anni.