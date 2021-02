Lipsia - Liverpool: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Lipsia ospita il Liverpool nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 16 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Un incontro tra la vincitrice del 2019 e la semifinalista del 2020 nonché tra Jürgen Klopp e il 33enne tedesco spesso paragonato a lui e definito suo erede naturale, Julian Nagelsmann. Klopp non ha mai affrontato il Lipsia - poiché fino alla sua partenza nel 2015, non era ancora stato promosso in Bundesliga - ma la formazione tedesca non ha bisogno di presentazioni dato che ha interrotto i sogni del Manchester United in UEFA Champions League. La partita si giocherà in Ungheria, alla Puskás Aréna di Budapest.

Highlights (2 min): Lipsia - Manchester United 3-2

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire la partita di UEFA Champions League della tua squadra in TV.

Stato di forma

Lipsia

Forma: VVVVSV

Ultima: Lipsia - Augsburg 2-1, 12/02

Situazione attuale: 2° in Bundesliga

Liverpool

Forma: SSSVVS

Ultima: Leicester - Liverpool - 3-1, 13/02

Situazione attuale: 4° in Premier League

Guarda tutti i gol di Salah col Liverpool in Champions League

Probabili formazioni

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orban, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Nkunku, Olmo; Poulsen

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago Alcántara, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mané

Il parere degli esperti

Jordan Maciel, reporter Leipzig: la partita non potrebbe arrivare in un momento migliore per il Lipsia. Mentre il Liverpool continua a faticare in campionato, la squadra di Nagelsmann è reduce da quattro vittorie. I campioni d'Inghilterra in carica erano considerati favoriti a dicembre in occasione del sorteggio, ma i semifinalisti della scorsa edizione cercheranno un risultato positivo da portare ad Anfield per il ritorno.

Matthew Howarth, reporter Liverpool: il 9 dicembre, giorno della gara contro il Midtjylland, il Liverpool era secondo in campionato solo per differenza reti. Da allora, però, è stato colpito dagli infortuni e ha vinto solo quattro gare su 13. La sfida contro il Lipsia agli ottavi potrebbe essere una distrazione utile, ma solo se i Reds riusciranno ad evitare gli errori individuali che gli sono costati così cari nelle ultime settimane.

L'opinione dal campo

Il commento di Rush sulla sfida del Lipsia col Liverpool

Julian Nagelsmann, allenatore Lipsia: "Siamo in un buon periodo e abbiamo vinto le ultime quattro partite. Se il Liverpool è in giornata è ancora favorito. Ma abbiamo dimostrato di poter tenere il passo con le migliori squadre in Europa. Nonostante i pessimi risultati in campionato, molti allenatori in Premier League dicono che il Liverpool, insieme al Manchester City, è la squadra più difficile da affrontare".



Klopp, allenatore Liverpool: "Più o meno l'avversario più difficile possibile, il Lipsia nella passata stagione è arrivato in semifinale e quest'anno sembra nuovamente quello buono. Hanno superato un girone difficilissimo e questo la dice lunga su di loro; fantastici".

Leipzig

Aggiunti: Dominik Szoboszlai

Esclusi: Dennis Borkowski, Eric Martel, Tim Schreiber, Philipp Tschauner

Liverpool

Aggiunti: Ben Davies, Ozan Kabak, Nathaniel Phillips

Esclusi: Harvey Elliott, Joël Matip, Takumi Minamino

Altro a seguire