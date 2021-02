Barcellona - Paris: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Barcellona ospita il Paris Saint-Germain nella gara d'andata degli ottavi di UEFA Champions League, il 16 febbraio alle 21:00 CET. Questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti con l'avvicinarsi del calcio d'inizio.

La storia

Il PSG torna sulla scena della loro serata da incubo del 2017, quando il Barcellona ha ribaltato il 4-0 dell'andata con una prestazione così sensazionale da avere un nome: La Remontada. Uno degli ispiratori di quella rimonta, Neymar, è oggi una delle stelle della squadra francese ma dovrà saltare la sfida di Parigi per un infortunio all'inguine. Questa sarà inoltre la prima partita di UEFA Champions League a Parigi sotto la guida di Mauricio Pochettino (che è un ex-Espanyol, ovviamente).

Barcellona-Paris: scontro fra titani

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove puoi seguire la partita di UEFA Champions League della tua squadra in TV.

Stato di forma

Barcellona

Forma: VSVVVVV

Ultima: Barcellona - Alavés 5-1, 13/02

Situazione attuale: 3° in Liga

Paris

Forma: VVVVSV

Ultima: Paris - Nizza 2-1, 13/02

Situazione attuale: 2° in Ligue 1

Probabili formazioni

Barcellona: Ter Stegen: Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets, Pedri: Messi, Griezmann, Dembélé



Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Sarabia, Verratti, Mbappé; Icardi

Paris - Barcellona nel corso degli anni

Il parere degli esperti

Graham Hunter, reporter Barcellona: per un Barcellona che è ancora "in costruzione", questa prova potrebbe arrivare un po' troppo presto. Se si aggiungono gli infortuni, in particolare quello di Gerard Piqué, e la sconfitta interna per 3-0 contro la Juventus all'ultima giornata del Gruppo G, le prospettive sono tutt'altro che roses, ma ultimamente il Barça è in fase di rinascita. Con il ritorno del 4-3-3, Leo Messi sempre più in forma, Ousmane Dembélé libero dagli infortuni, Antoine Griezmann che sembra essersi finalmente sbloccato e l'ascesa di un talento incredibile come il diciottenne Pedri... signore e signori, abbiamo una bella sfida!

Chris Burke, reporter Paris: nella stagione in cui il Paris spera di tornare in finale e fare meglio del 2020, l'infortunio di Neymar non poteva arrivare nel momento peggiore e riporta alla memoria vecchi e dolorosi ricordi, come le recenti eliminazioni agli ottavi. Con un'altra assenza pesante come quella di Ángel Di María e il neoallenatore Mauricio Pochettino che si sta ancora ambientando, la partita contro il Barça sarà una sfida proibitiva. I campioni di Francia, però, hanno il talento e l'esperienza necessari per vincere e non hanno motivo di temere un Barcellona che ha a sua volta problemi.

L'opinione dal campo

Pochettino sul Paris

Ronald Koeman, allenatore Barcellona: "Ci presentiamo alla sfida con grande entusiasmo. Sappiamo da tempo che saranno due partite molto difficili perché il Paris ha una grande squadra. A noi piace avere il possesso palla, dominare e costruire occasioni da gol. Naturalmente è molto importante non subire gol".

Mauricio Pochettino, allenatore Paris : "Questa è una partita speciale, tanto più che sono qui da circa 40 giorni. Percepisco l'importanza della partita per la squadra. Vincere la UEFA Champions League è l'obiettivo principale del club. Le condizioni sono quelle che sono, ma domani saremo pronti. Sono molto tranquillo su questo. Quel che è fatto è fatto. La squadra è diversa da com'era prima e sto costruendo qualcosa di nuovo con questa squadra".

Barcellona

Aggiunti: nessuno

Esclusi: Carles Aleñá

Paris

Aggiunti: nessuno

Esclusi: Bandiougou Fadiga, Maxen Kapo, Kays Ruiz-Atil