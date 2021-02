Riepilogo Champions League: mai sottovalutare il Chelsea

La nuova squadra di Thomas Tuchel non ha reso al massimo in campionato ma è stata molto più convincente in UEFA Champions League.



La stagione finora

Highlights: Chelsea - Rennes 3-0

Primo posto Gruppo E: V4 P2 S0 GF14 GS2

Miglior marcatore: Olivier Giroud (5)

20/10: Chelsea - Sevilla 0-0

28/10: Krasnodar - Chelsea 0-4 (Hudson-Odoi 37', Werner 76' rig. Ziyech 79', Pulišić 90')

04/11: Chelsea - Rennes 3-0 (Werner 10' rig. 41' rig., Abraham 50')

24/11: Rennes - Chelsea 1-2 (Hudson-Odoi 22', Giroud 90'+1)

02/12: Sevilla - Chelsea 0-4 (Giroud 8' 54' 74' 83' rig.)

08/12: Chelsea - Krasnodar 1-1 (Jorginho 28' rig.)

La stagione in dieci parole: Ia squadra cresce e matura grazie a una solida piattaforma difensiva.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

I successi europei del Chelsea sono stati costruiti su solide basi difensive - nessuno aveva mai superato i 355 minuti dall'inizio del torneo senza subire un gol. Questo è un Chelsea molto più equilibrato della passata stagione, con qualità in ogni ruolo. Con Timo Werner, Kai Havertz e Hakim Ziyech che ancora devono inserirsi al meglio nei meccanismi della squadra, i margini di crescita sono veramente ampi.

Jon Phipps, reporter Chelsea

Cosa abbiamo imparato

Highlights: Sevilla - Chelsea 0-4

Dopo i tanti acquisti della scorsa estate, c'era sempre il rischio di una stagione incerta per il Chelsea. I risultati in Premier League sono stati altalenanti e sono culminati con l'esonero di Frank Lampard, ma la squadra londinese è stata più costante in Europa.

Ci sono sicuramente giovani di talento – in particolare il nuovo portiere Édouard Mendy – mentre il 34enne Olivier Giroud continua a segnare come un ragazzino.

Statistiche

• Il Chelsea è una delle quattro squadre che hanno superato il girone imbattute insieme a Bayern, Lazio e Manchester City. Le sei partite senza sconfitte (V4 P2) rappresentano la striscia di imbattibilità più lunga in UEFA Champions League dopo quella di nove gare (V5 P4) culminata a settembre 2015.

• I quattro gol di Giroud al Siviglia hanno inflitto alla formazione andalusa la sua sconfitta casalinga europea più pesante. Inoltre, il francese è diventato il marcatore più anziano di una tripletta in UEFA Champions League (34 anni e 63 giorni), nonché il più anziano in Coppa dei Campioni dopo i tre gol di Ferenc Puskás con il Real Madrid contro il Feyenoord a settembre 1965.

Gol classici tra Chelsea e Atlético

• La vittoria a Siviglia è stata appena la seconda del Chelsea nelle ultime 12 gare contro squadre spagnole. Ora, i Bleus affronteranno l'Atlético Madrid agli ottavi.

Chi è l'allenatore?

La stagione e mezza di Lampard sulla panchina del club che lo aveva reso grande si è conclusa il 25 gennaio. Al suo posto è arrivato Tuchel. Riuscirà un allenatore più esperto a ricavare il meglio da una squadra che ha richiesto importanti sforzi economici?