Riepilogo Champions League: l'Atlético reagisce alla sconfitta contro il Bayern

L'Atlético ha reagito a una pesante sconfitta alla prima giornata contro il Bayern campione in carica rimanendo imbattuto nelle cinque gare consecutive e raggiungendo gli ottavi di finale.



La stagione finora

Highlights: Atlético - Salzburg 3-2

Secondo posto Gruppo A: V2 P3 S1 GF7 GS8

Miglior marcatore: João Félix (3)

21/10: Bayern - Atlético 4-0 (Coman 28' 72', Goretzka 41', Tolisso')

27/10: Atlético - Salzburg 3-2 (Llorente 29', João Félix 52' 85'; Szoboszlai 40', Felipe 47' aut.)

03/11: Lokomotiv - Atlético 1-1 (Miranchuk 25' rig.; Giménez 18')

25/11: Atlético - Lokomotiv 0-0

01/12: Atlético - Bayern 1-1 (João Félix 26'; Müller 86')

09/12: Salzburg - Atlético 0-2 (Hermoso 39', Carrasco 86')

La stagione in poche parole: si è affidato al fattore campo dopo la sconfitta col Bayern.

L'opinione dei reporter di UEFA.com

Dopo una partenza da incubo, l'Atlético è tornato a fare quello che sa fare meglio: macinare risultati e portare a termine il lavoro. Diego Simeone ha abbandonato il suo collaudato 4-4-2 passando alla difesa a tre per avere più incisività sulle fasce e in avanti.

Per andare avanti della competizione, però, Luis Suárez dovrà cominciare a segnare anche in Europa.

Joseph Walker, reporter Atlético

Cosa abbiamo imparato

I Rojiblancos non potevano avere partenza peggiore, una sconfitta casalinga per 4-0 contro i campioni in carica che ha eguagliato la sua sconfitta interna più pesante di sempre. Tuttavia,si è ripreso in fretta e ha dato battaglia fino a conquistare il secondo posto nel Gruppo A. La squadra appare in netto miglioramento con il passare della stagione, soprattutto grazie a João Félix.

Un punto debole potrebbe essere il centrocampo, ma il passaggio di Simeone al 3-5-2 ha reso la squadra molto più pericolosa senza comprometterne la solidità difensiva.

Statistiche

Highlights: Atlético - Bayern 1-1

• Alla quinta giornata, l'Atlético ha impedito al Bayern di superare il record di 15 vittorie consecutive nelle competizioni UEFA. Le due squadre condividono il primato, anche se la striscia vincente dell'Atlético riguarda la UEFA Europa League.

• Luis Suárez non segna fuori casa in UEFA Champions League da 27 partite, ovvero dal 16 settembre 2015.

• Con quattro gol e un assist, João Félix ha partecipato a cinque gol nelle sue ultime nove presenze nella competizione.

Chi è l'allenatore?



Dopo più di nove anni e 500 partite sulla panchina dell'Atlético, Diego Simeone ha creato una squadra grintosa, tenace e determinata come sempre.