Riepilogo Champions League: l'Atalanta non è una meteora

Dopo la buona prova della stagione 2019/20, l'Atalanta ha nuovamente superato la fase a gironi e ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli.



La stagione finora

Highlights: Liverpool 0-2 Atalanta

Secondo posto Gruppo D: W3 P2 L1 F10 A8

Miglior marcatore: Duván Zapata (3)

21/10: Midtjylland - Atalanta 0-4 (Zapata 26', Gómez 36', Muriel 42', Miranchuk 89')

27/10: Atalanta - Ajax 2-2 (Zapata 54' 60'; Tadić 30' rig., Traoré 38')

03/11: Atalanta - Liverpool 0-5 (Jota 16' 33' 54', Salah 47', Mané 49')

25/11: Liverpool - Atalanta 0-2 (Iličić 60', Gosens 64')

01/12: Atalanta - Midtjylland 1-1 (Romero 79'; Scholz 13')

09/12: Ajax - Atalanta 0-1 (Muriel 85')

La stagione in dieci parole: una vittoria ad Anfield e un'altra qualificazione. Complimenti Atalanta!



L'opinione dei reporter di UEFA.com

Five great Atalanta gol

L'Atalanta ce l'ha fatta per il secondo anno di fila! Questa volta vincendo tutte e tre le partite in trasferta, diventando la seconda squadra italiana a trionfare ad Anfield. Ci sono stai momenti difficili (la sconfitta in casa contro il Liverpool), ma un posto agli ottavi è meritato, e giocatori come Duván Zapata e Alejandro Gómez hanno brillato ancora una volta. La domanda ora sorge: può fare meglio dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno?

Vieri Capretta, reporter Atalanta

Cosa abbiamo imparato

L'Atalanta non è una meteora. Quello del 2019/20 non è stato assolutamente un exploit, come confermano le vittorie di questa edizione in casa di squadre come Liverpool e Ajax.

Ancora una volta emerge un dato: se è in giornata, l'Atalanta può battere chiunque. Le avversari faticano a tenerne il passo, mentre giocatori come Luis Muriel e Matteo Pessina hanno dimostrato che la rosa è ampia e variegata.

Statistiche

Highlights: Ajax - Atalanta 0-1

• L'Atalanta è appena la terza squadra dal 2003/04 a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League nelle prime due stagioni.

• Il 4-0 sul campo del Midtjylland alla prima giornata è stato il successo più ampio di sempre dell'Atalanta nella competizione.

• Il 5-0 del Liverpool sull'Atalanta è stato il successo più ampio di sempre di una squadra inglese in casa di un'italiana nelle competizioni europee.

Chi è l'allenatore?

Famoso per il suo approccio offensivo, Gian Piero Gasperini è stato nominato cittadino onorario di Bergamo nel 2019 prima di guidare la sua squadra ai quarti di finale nella prima partecipazione in UEFA Champions League.