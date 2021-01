Juventus a quota 36: rimonta possibile in Serie A?

Con la vittoria per 2-0 contro il Bologna in Serie A, la Juventus ha chiuso il girone d'andata al quarto posto con 36 punti, a meno 7 punti dalla capolista Milan anche se con la partita interna contro il Napoli ancora da recuperare.

Una situazione insolita per una squadra che ha vinto gli ultimi nove Scudetti consecutivi. Ma a che punto erano i Bianconeri nelle ultime 9 stagioni al giro di boa del campionato?

Highlights: Barcelona - Juventus 0-3

In ben sette occasioni la Vecchia Signora si è trovata al primo posto dopo 19 partite, mentre nel 2015/16 e nel 2017/18, entrambe sotto la gestione di Massimiliano Allegri, era seconda alle spalle del Napoli (-2 e -1 rispettivamente), un distacco minimo poi recuperato nel girone di ritorno.

Dopo nove anni quindi, è la prima volta che la Juventus si trova in questa posizione con diversi punti di distacco dalla vetta. Anche nella migliore delle ipotesi, vincendo il recupero casalingo contro il Napoli, salirebbe al terzo posto a -4 punti dal Milan. Un distacco non impossibile da recuperare, ma la squadra di Andrea Pirlo non potrà permettersi molti passi falsi nel girone di ritorno per poter conquistare il decimo Scudetto consecutivo.

Weston McKennie festeggia il gol al Bologna in Serie A

Girone d'andata Serie A: punti e posizione della Juventus negli ultimi 10 anni

2020/21: 36 punti* (4° posto, -7 da Milan)

2019/20: 48 punti (1° posto, +2 sull'Inter)

2018/19: 53 punti (1° posto, +9 sul Napoli)

2017/18: 47 punti (2° posto, -1 dal Napoli)

2016/17: 48 punti (1° posto, +7 sulla Roma)

2015/16: 39 punti (2° posto, -2 dal Napoli)

2014/15: 46 punti (1° posto, +5 sulla Roma)

2013/14: 52 punti (1° posto, +8 sulla Roma)

2012/13: 44 punti (1° posto, +5 sul Napoli)

2011/12: 41 punti (1° posto, +1 sul Milan)

*1 partita ancora da recuperare