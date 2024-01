La Supercoppa Italiana, il premio per chi trionfa nella sfida tra la vincente del campionato di Serie A e della Coppa Italia è un trofeo messo in palio dal 1988.

Per la prima volta, in occasione dell'edizione 2023, il trofeo è stato assegnato attraverso una final four, che ha visto coinvolte il Napoli vincitore dello Scudetto, l'Inter vincitrice della Coppa Italia, la Lazio seconda classificata in campionato e la Fiorentina finalista di Coppa Italia.

A trionfare è stata l'Inter, che ha battuto 1-0 il Napoli in finale (gol-partita di Lautaro Martínez) dopo aver regolato 3-0 in semifinale la Lazio. Nell'altra semifinale, i Partenopei si erano imposti sulla Fiorentina con il medesimo parziale.

ALBO D’ORO SUPERCOPPA ITALIANA

1988 Milan

1989 Inter

1990 Napoli

1991 Sampdoria

1992 Milan

1993 Milan

1994 Milan

1995 Juventus

1996 Fiorentina

1997 Juventus

1998 Lazio

1999 Parma

2000 Lazio

2001 Roma

2002 Juventus

2003 Juventus

2004 Milan

2005 Inter

2006 Inter

2007 Roma

2008 Inter

2009 Lazio

2010 Inter

2011 Milan

2012 Juventus

2013 Juventus

2014 Napoli

2015 Juventus

2016 Milan

2017 Lazio

2018 Juventus

2019 Lazio

2020 Juventus

2021 Inter

2022 Inter

2023 Inter