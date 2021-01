Squadra dell'Anno maschile di UEFA.com: statistiche

Dopo un mese e quasi 6 milioni di voti raccolti, è stata annunciata la Squadra dell'Anno 2020 maschile di UEFA.com.



Tutti gli utenti che hanno inviato il loro voto parteciperanno a un sorteggio per vincere un viaggio VIP per le finali di UEFA Champions League maschile e femminile. Puoi guardare la Squadra dell'Anno 2020 femminile qui.

La Squadra dell'Anno dei lettori di UEFA.com rispecchia il voto dei tifosi parallelamente ai traguardi raggiunti dai giocatori, le cui prestazioni nell'anno solare sono state convalidate dagli osservatori tecnici UEFA.



Manuel Neuer (Bayern)

Manuel Neuer: miglior portiere della Champions League 2019/20

Selezioni totali: 4

2020

Competizioni UEFA per club: 11 presenze (5 partite senza subire gol)

Competizioni nazionali: 34 (13)

Germania: 4 (0)

Totale: 49 (18)

Tornato nella squadra ideale dopo cinque anni di assenza, nel 2020 ha vinto il secondo triplete della sua carriera ed è stato votato migliore portiere dell'edizione 2019/20 della UEFA Champions League.

Joshua Kimmich (Bayern)

Selezioni totali: esordio

2020

Competizioni UEFA per club: 9 presenze (4 partite senza subire gol)

Competizioni nazionali: 28 (12)

Germania: 2 (0)

Totale: 39 (16)

Altra colonna portante del Bayern trionfatore in UEFA Champions League, Kimmich è stato selezionato per la prima volta dopo la quinta nomination. A ottobre è stato votato miglior difensore della stagione.

Sergio Ramos (Real Madrid)

Ramos sui 100 gol con il Real Madrid

Selezioni totali: 9

2020

Competizioni UEFA per club: 4 presenze (1 partita senza subire gol)

Competizioni nazionali: 34 (15)

Spagna: 8 (4)

Totale: 46 (20)

Selezionato in sette Squadre dell'Anno consecutive prima della sua assenza nel 2019, Ramos torna nella formazione ideale dopo aver vinto un altro campionato ed essere diventato il giocatore europeo con più presenze di sempre in nazionale.

Virgil van Dijk (Liverpool)

Selezioni totali: 3

2020

Competizioni UEFA per club: 2 presenze (0 partite senza subire gol)

Competizioni nazionali: 28 (11)

Olanda: 5 (2)

Totale: 35 (13)

Imperioso per tutta la stagione, in cui il Liverpool è finalmente tornato a vincere la Premier League, Van Dijk ha nuovamente trovato un posto nella squadra ideale della UEFA Champions League 2019/20. È nella Squadra dell'Anno per il terzo anno consecutivo.

Alphonso Davies (Bayern)

Selezioni totali: esordio

2020

Competizioni UEFA per club: 8 presenze (5 partite senza subire gol)

Competizioni nazionali: 28 (13)

Canada: nessuna presenza

Totale: 36 (18)

Il difensore, che prima del 2020 aveva collezionato appena tre presenze in UEFA Champions League, è stato decisivo nelle battute finali della competizione con il Bayern. È il primo giocatore canadese a essere selezionato nella Squadra dell'Anno di UEFA.com.

Thiago Alcántara (Bayern/Liverpool)

Selezioni totali: esordio

2020

Competizioni UEFA per club: 5 presenze (0 gol)

Competizioni nazionali: 16 (3)

Spagna: 2 (0)

Totale: 23 (3)

Secondo dietro de De Bruyne nella classifica di miglior centrocampista della stagione, Thiago è stato il cuore pulsante del Bayern nel 2019/20 e a settembre è stato acquistato dal Liverpool. La sua prima nomination è stata quella del 2019.

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Kevin De Bruyne: centrocampista della Stagione 2019/20 di Champions League

Selezioni totali: 3

2020

Competizioni UEFA per club: 5 presenze (2 gol)

Competizioni nazionali: 36 (9)

Belgio: 4 (1)

Totale: 45 (12)

Migliore centrocampista della stagione 2019/20 in UEFA Champions League, De Bruyne trova posto nella squadra ideale per la terza volta in quattro anni dopo 12 mesi magistrali con club e nazionale.

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Selezioni totali: 15

2020

Competizioni UEFA per club: 6 presenze (6 gol)

Competizioni nazionali: 33 (35)

Portogallo: 6 (3)

Totale: 45 (44)

Ronaldo viene votato nella Squadra dell'Anno dal 2007 e sembra non avere alcuna voglia di fermarsi. A quasi 36 anni, rimane prolifico come sempre sia con la Juventus che con il Portogallo.

Lionel Messi (Barcelona)

Guarda tutti gol di Lionel Messi in Champions League

Selezioni totali: 12

2020

Competizioni UEFA per club: 7 presenze (4 gol)

Competizioni nazionali: 37 (22)

Argentina: 4 (1)

Totale: 48 (27)

Un altro anno, un'altra valanga di gol e di prestazioni da match winner. Messi è mancato nella Squadra dell'Anno solo una volta (2013) dalla sua prima votazione nel 2008.

Neymar (Paris)

Selezioni totali: 2

2020

Competizioni UEFA per club: 10 presenze (8 gol)

Competizioni nazionali: 17 (11)

Brasile: 2 (3)

Totale: 29 (22)

L'attaccante torna nella squadra dell'anno dopo la prima presenza nel 2015. Nel 2020 ha vinto altri tre trofei nazionali con il Paris, che ha anche portato alla prima finale di UEFA Champions League.

Robert Lewandowski (Bayern)

Lewandowski: guarda tutti i gol nel 2019/20

Selezioni totali: 2

2020

Competizioni UEFA per club: 10 presenze (8 gol)

Competizioni nazionali: 30 (37)

Polonia: 4 (2)

Totale: 44 (47)

UEFA Men's Player of the Year, miglior attaccante della stagione, capocannoniere della UEFA Champions League 2019/20, Best FIFA Men's Player of the Year... e la lista continua, per un 2020 semplicemente impareggiabile.