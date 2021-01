Riscatto Juventus, l'Atalanta dilaga

Juventus-Udinese 4-1 (Ronaldo 31', 70', Chiesa 49', Dybala 90'+3'; Zeegelaar 90'+1')

La Juventus reagisce alla sconfitta casalinga contro la Fiorentina con un netto successo contro l’Udinese. All’Allianz Stadium, i campioni d’Italia vincono 4-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo - sempre più capocannoniere del campionato con 14 reti - e ai gol di Federico Chiesa e Paulo Dybala. Un successo che proietta la squadra di Andrea Pirlo, che deve ancora recuperare la sfida contro il Napoli, al quinto posto.



I padroni di casa partono con il piede premuto sull’acceleratore, ma prima Ronaldo calcia largo poi l’argentino Juan Musso si salva su Aaron Ramsey. Al 10’ gli ospiti passano in vantaggio, ma il gol di Rodrigo De Paul è annullato dal VAR per un tocco di mano dello stesso fantasista a inizio azione.

Così, al 31’, è la Juventus a sbloccare la partita. Il gol, neanche a dirlo, lo firma CR7, con un destro sul palo lungo dopo l’assist di Ramsey. Wojciech Szczęsny si salva su Kevin Lasagna, il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio di misura.



Nella ripresa, dopo quattro minuti, arriva il raddoppio. Che porta la firma di Chiesa, bravo a battere Musso sull’assist di Ronaldo. Per l’ex Fiorentina è il quarto gol stagionale, il terzo in questa Serie A. Un altro tocco di mano nega a Ramsey il gol del 3-0, che trova comunque Ronaldo dopo la traversa centrata dal danese Jens Stryger Larsen.

Il fuoriclasse portoghese, lanciato da Rodrigo Bentancur, batte Musso con un diagonale di sinistro e festeggia il gol numero 14 in questo campionato. Marvin Zeegelaar colpisce un’altra traversa per l’Udinese, che comunque nel recupero trova il meritato gol della bandiera proprio con l’olandese, che approfitta di una leggerezza di Gianluca Frabotta.

Sempre nel recupero, però, arriva il poker di Dybala. La Joya, lanciata da Danilo in profondità, batte il portiere avversario di destro. Per la squadra di Luca Gotti una punizione forse eccessiva, la Juventus di Pirlo ritrova morale e tre punti a tre giorni dall’importantissima sfida con il Milan.





Atalanta-Sassuolo 5-1 (Zapata 11’, 49’, Pessina 45’, Gosens 57’, Muriel 68’; Chiricheș 75’)

L’Atalanta batte nettamente il Sassuolo e riduce a un solo punto il ritardo in classifica dalla squadra di Roberto De Zerbi. Al Gewiss Stadium la Dea di Gian Piero Gasperini si impone con un netto 5-1 trascinata dalla doppietta di Duván Zapata, che raggiunge quota 5 reti in campionato.



In apertura Pierluigi Gollini è bravo in uscita bassa sul turco Mert Müldür, servito con intelligenza da Domenico Berardi, poi alla prima occasione i padroni di casa passano in vantaggio. Dopo un pallone rubato da Matteo Pessina, l’olandese Marten de Roon serve Zapata che vince il duello fisico con Vlad Chiricheș e firma l’1-0 con un tiro di potenza.

Otto minuti e Pessina sfiora il raddoppio, con Manuel Locatelli che lo anticipa proprio nel momento decisivo. Zapata colpisce anche un palo, poi prima dell’intervallo la Dea raddoppia. Il gol porta la firma di Pessina, servito alla grande da un incontenibile Josip Iličić.

Nella ripresa la squadra di Gasp chiude i discorsi dopo quattro minuti, grazie al secondo gol personale di Zapata: l’attaccante colombiano, servito da un tacco dello svizzero Remo Freuler, batte Andrea Consigli con una conclusione in scivolata.

L’Atalanta trova altri due gol, con il tedesco Robin Gosens e il subentrato Luis Muriel. Il Sassuolo di Roberto De Zerbi trova solo il gol della bandiera con una girata di Chiricheș sugli sviluppi di un angolo. Al Gewiss Stadium finisce 4-1 per i Nerazzurri di Gasperini.





Genoa-Lazio 1-1 (Destro 58'; Immobile 15' su rig.)

La Lazio segna per prima a Marassi, ma non riesce a tornare alla vittoria dopo il ko sul campo del Milan. In casa del Genoa finisce 1-1, con Mattia Destro - ex attaccante della Roma - che risponde al vantaggio realizzato su rigore da Ciro Immobile, che vola a quota 10 reti in Serie A.



La squadra di Simone Inzaghi si porta in vantaggio dopo un quarto d’ora, con un rigore assegnato dal VAR - l’arbitro aveva inizialmente assegnato la punizione - per il fallo di Cristián Zapata su Sergej Milinković-Savić: dal dischetto, Immobile spiazza Mattia Perin e festeggia l’1-0.

Gli ospiti sfiorano il raddoppio prima con Ștefan Radu, con il portiere dei Grifoni che si salva, e poi con Immobile, che va vicino alla doppietta ma di destro non riesce a inquadrare lo specchio della porta avversaria.

Il bomber della Lazio e della Nazionale ha una buona occasione anche a inizio ripresa, sugli sviluppi di un corner, ma non riesce a far centro. Così, al 58’, il Genoa pareggio. Grande ripartenza innestata da Eldor Shomurodov, l’uzbeko pesca in area Destro che non dà scampo a Pepe Reina e firma l’1-1.

Prima della fine ci sono altre due chance, una per parte, ma né Felipe Caicedo né Shomurodov riescono a far gol. La sfida di Marassi termina 1-1, i padroni di casa - nelle ultime due partite con Ballardini, un ex - hanno ottenuto quattro punti.