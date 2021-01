Miglior bomber del 2020: Lewandowski precede Ronaldo, Lukaku e Haaland

Robert Lewandowski nel 2020 è stato il calciatore che gioca in Europa ad aver segnato più gol di tutti tra club e nazionale per il secondo anno solare consecutivo.

Dopo aver segnato ben 54 gol nel 2019, l'implacabile attaccante ne ha realizzati altri 47 quest'anno culminato con la vittoria delle due competizioni nazionali tedesche e con il trionfo in UEFA Champions League. Grazie alle sue prestazioni il polacco ha vinto i prestigiosi premi di Calciatore dell'Anno UEFA e di Miglior Calciatore FIFA.



Cristiano Ronaldo, che negli ultimi dieci anni ha chiuso l'anno solare per quattro volte come capocannoniere che gioca in Europa ed è nella top-ten dal 2009, è arrivato a tre lunghezze da Lewandowski, con Romelu Lukaku (miglior marcatore del 2020 nelle competizioni UEFA con 16 reti) ed Erling Braut Haaland rispettivamente a quota 40 e 39 gol. Lionel Messi, secondo lo scorso anno con 50 reti, non è in top-ten per la prima volta dal 2008.

I migliori marcatori del 2020

Robert Lewandowski: Giocatore dell'Anno 2019/20

47 gol in 44 partite: Robert Lewandowski (Bayern Monaco e Polonia)

44 gol in 45 partite: Cristiano Ronaldo (Juventus e Portogallo)

40 gol in 52 partite: Romelu Lukaku (Inter e Belgio)

39 gol in 37 partite: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund e Norvegia)

34 gol in 42 partite: Ciro Immobile (Lazio e Italia)

33 gol in 38 partite: Jean-Pierre Nsame (Young Boys)

33 gol in 42 partite: Rauno Sappinen (Flora e Estonia)

29 gol in 38 partite: Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa)

29 gol in 41 partite: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

28 gol in 26 partite: Kasper Junker (Bodø/Glimt)

28 gol in 56 partite: Bruno Fernandes (Manchester United e Portogallo) – una partita da giocare il

Per club europei che giocano in una massima serie (comprese coppe nazionali, escluse amichevoli) e nazionale maggiore (amichevoli comprese)

Albo d'oro: ultimi dieci anni

Lewandowski: tutti i gol del 2019/20

2019: Robert Lewandowski (Bayern Monaco e Polonia) 54 gol in 58 partite

2018: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 51 gol in 54 partite

2017: Harry Kane (Tottenham Hotspur e Inghilterra) 56 gol in 52 partite

2016: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 59 gol in 62 partite

2015: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 57 gol in 57 partite

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 61 gol in 60 partite

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 69 gol in 59 partite

2012: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 91 gol in 69 partite

2011: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 60 gol in 60 partite

2010: Lionel Messi (Barcellona e Argentina) 60 gol in 64 partites

Vuoi inserire Lewandowski nella tua Squadra dell'Anno?

Lewandowski è stato inserito nell'elenco degli attaccanti della Squadra dell'Anno 2020 degli utenti di UEFA.com insieme a calciatori come Ronaldo, Haaland, Lukaku, Immobile, Mohamed Salah, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Nella tua formazione titolare ne puoi schierare solo due o tre; chi sceglierai?