Diego Simeone fa 500: quanto è bravo El Cholo?

Diego Simeone ha collezionato la 500ª panchina con l'Atlético Madrid: quale ragione migliore per ripercorrerne la carriera da giocatore e da allenatore?



Dicono di lui

Highlights finale 2018: Atlético - Marseille 3-0

"Simeone è un allenatore completo, l'ho sempre detto quando ero all'Atlético. Ti sta vicino, lavora molto tatticamente e prepara le partite con intelligenza. Ha doti innate. È un allenatore passionale e crea un legame tra la squadra e i tifosi. È lui il direttore d'orchestra".

Diego Godín, ex capitano dell'Atlético

"Ha un dono straordinario, le sue squadre sono come la dinamite. I giocatori lo adorano, è come se fossero stregati. È un allenatore straordinario".

Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia

"Se non sbaglio, Simeone è all'Atlético da nove anni e lo ha fatto crescere alla grande; ora ha la difesa più forte d'Europa".

Hansi Flick, allenatore del Bayern

"Sappiamo tutti quanto è bravo e quanto è passionale, a bordo campo come in allenamento. È incredibile e ho avuto la possibilità di imparare da lui".

Kieran Trippier, difensore Atlético

La carriera da allenatore (Atlético)



Diego Simeone e Radamel Falcao festeggiano la vittoria della UEFA Europa League 2012 con l'Atlético Getty Images

Competizioni UEFA per club: 105 (V64 P21 S20)

Competizioni nazionali: 394 (V236 P97 S61)

*Le competizioni nazionali includono solo Liga, Coppa del Re e Supercoppa spagnola.

Carriera da giocatore (Europa)

Nazionale: 106 presenze, 11 gol

Competizioni UEFA per club: 63 presenza, nove gol

Competizioni nazionali: 375 presenze, 65 gol

*Le competizioni nazionali includono solo Liga e Serie A (presenze con Pisa, Sevilla, Atlético, Internazionale e Lazio).

Traguardi

Simeone alza la Coppa America con l'Argentina nel 1993 Getty Images

È l'allenatore con più presenze tra quelli in attività in Spagna, nonché il secondo di sempre con più presenze in un club spagnolo in un periodo consecutivo (al primo posto c'è Miguel Muñoz del Real Madrid).

Approdato sulla panchina dell'Atlético il 23 dicembre 2011, ha vinto due Europa League (2012, 2018), ha raggiunto due finali di Champions League (2014, 2016) e ha alzato due Supercoppe (2012, 2018).

Nel 2013/14 ha vinto il campionato davanti a Madrid e Barcellona, come aveva fatto da giocatore con l'Atlético nel 1995/96.

Da giocatore ha vinto nove titoli tra club e nazionale, compresa la Coppa UEFA 1998 e la Supercoppa UEFA 1999.

Con l'Argentina ha giocato tre Coppe del Mondo FIFA e quattro Coppe America (vincendola nel 1991 e 1993), conquistando anche la medaglia d'argento alle Olimpiadi del 1996.

Forse non sapete che...

È stato soprannominato El Cholo da Victorio Spinetto, allenatore delle giovanili dell'Argentina, in onore di [Carmelo] Simeone, terzino destro del Boca Juniors degli anni '70. A proposito del suo soprannome, ha rivelato: "Non ho idea di cosa significhi".

Il suo motto è “En la vida, hay que creer" ("nella vita bisogna crederci").

Quando sono stati convocati nell'Argentina Under 20, il 17enne Simeone e Antonio Mohamed (ex allenatore del Celta) hanno perso l'autobus che li avrebbe portati all'allenamento. Quindi, hanno provato a prendere un autobus pubblico, ma non avevano soldi e l'autista si è rifiutato di farli salire. Simeone gli ha detto che stava negando una corsa a due futuri nazionali argentini, senza successo. Alla fine, i due sono andati all'allenamento di corsa.

Da ragazzo, il suo idolo era il regista brasiliano Falcão.

Per descrivere il suo stile di gioco, ha usato una frase molto semplice: "Con il coltello tra i denti".

Simeone ha tre figli, due dei quali sono calciatori professionisti. Giovanni gioca nel Cagliari, mentre Gianluca milita nel CD Ibiza (quarta serie spagnola).

Lui dice

Highlights finale 2012: Atlético - Athletic 3-0

"Come in guerra, a volte non vincono i migliori, ma quelli che credono di più nella loro causa".

"Credo nel lavoro individuale. Vedere che un giocatore migliora è il premio più bello che tu possa vincere".

Cosa può ancora vincere