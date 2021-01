La squadra dei migliori giovani della Champions League 2020

UEFA.com ha scelto una formazione di giovani che sono venuti alla ribalta internazionale in UEFA Champions League in questo anno solare.

Per restringere il campo abbiamo imposto i seguenti criteri:

i) 24 anni o meno;

ii) esordio in UEFA Champions League nel 2020 oppure esordio precedente ma vera e propria affermazione in questo anno.

La squadra è stata scelta dai reporter e dagli editori di UEFA.com e non intende competere con altri premi più consolidati.

Portiere

Guarda l'incredibile parata di Trubin con lo Shakhtar

Anatolii Trubin, 19 anni (Shakhtar)

Tranne in un'occasione, è partito sempre titolare nella fase a gironi 2020/21 dello Shakhtar - che con lui in porta ha mantenuto la porta inviolata per tre volte.

Difensori

Cristian Romero, 22 anni (Atalanta)

Il centrale difensivo è esploso da quando si è trasferito a Bergamo in prestito dalla Juventus. Il talentuoso difensore è diventato ormai imprescindibile negli ingranaggi di questa Atalanta dalla spiccata mentalità offensiva.

Zaidu Sanusi, 23 anni (Porto)

Il terzino si è imposto sulla corsia sinistra del Porto dal suo arrivo dal Santa Clara, saltando appena 13 minuti di questa fase a gironi.

Jules Koundé, 22 anni (Siviglia)

Classico centrale scuola francese, Koundé è già diventato un pilastro della squadra di Julen Lopetegui – oltre ad aver segnato un gol straordinario in casa del Rennes alla sesta giornata.

Highlights finale 2020: Paris-Bayern 0-1

Alphonso Davies, 20 anni (Bayern)

Venuto alla ribalta nelle Final Eight del 2019/20 a Lisbona, è considerato come uno dei terzini offensivi più promettenti d'Europa.



Centrocampisti

Pedri, 18 anni (Barcellona)

Col suo gol segnato a ottobre nella sua partita d'esordio, il centrocampista offensivo - arrivato in estate dal Las Palmas - è diventato uno dei dieci più giovani marcatori di sempre della competizione.

Jude Bellingham, 17 anni (Dortmund)

Passato al Dortmund in estate dal Birmingham City, club della sua città, il duttile centrocampista ha confermato tutto il suo potenziale scendendo in campo in sei partite su sei della fase a gironi.

Giovanni Reyna, 18 anni (Dortmund)

Calciatore dalla classe sopraffina che gioca negli spazi e sa leggere benissimo il gioco, Reyna predilige partire dalla difesa per impostare il gioco e lanciare i compagni in profondità.

Highlights: Salzburg - Lokomotiv Moskva 2-2 

Dominik Szoboszlai, 20 anni (Salzburg/Lipsia)

Può giocare al centro o largo sulla sinistra, ha una superba visione di gioco ma sono soprattutto i suoi movimenti a palla lontana a renderlo imprendibile quando ne entra in possesso. A dicembre è stato acquistato dal Lipsia.

Attaccanti

Diogo Jota, 24 anni (Liverpool)

In passato ha giocato nella competizione col Porto ma è col Liverpool che è definitivamente esploso, come può testimoniare l'Atalanta dopo la tripletta subita in casa nella terza giornata.

Marcus Thuram, 23 anni (Mönchengladbach)

Partito titolare col Gladbach in tutte le partite della fase a gironi, ha segnato due gol al Real Madrid e ha dato un contributo fondamentale in tutte le gare.