L'Atalanta rallenta la rincorsa della Juventus

Juventus-Atalanta 1-1 (Chiesa 29'; Freuler 57')

Dopo due vittorie consecutive in campionato, la Juventus pareggia contro l’Atalanta ma resta a quattro punti di distacco dalla vetta della classifica. A Torino i campioni d’Italia segnano per primi con Federico Chiesa, poi - dopo il gol di Remo Freuler - falliscono un calcio di rigore con Cristiano Ronaldo: una delle sfide clou del turno infrasettimanale finisce 1-1, al termine di 90 minuti altamente spettacolari ed emozionanti.

La squadra di Andrea Pirlo va vicinissima al vantaggio dopo 12 minuti. Álvaro Morata, davanti a Pierluigi Gollini, serve troppo corto Ronaldo, poi l’attaccante spagnolo ha comunque la possibilità di calciare ma opta per la soluzione di tacco e spedisce fuori.

Al 29’, comunque, i Bianconeri sbloccano il risultato. Chiesa, servito dall’uruguaiano Rodrigo Bentancur, calcia improvvisamente di destro e supera il portiere avversario, forse partito un po’ in ritardo: 1-0. La Dea, comunque, non sta a guardare. Il “Papu” Alejandro Gómez è in panchina, ma Duván Zapata è una spina nel fianco: l’attaccante colombiano si libera della guardia di Leonardo Bonucci e costringe Wojciech Szczęsny a un super intervento.

Nella ripresa Morata ha ancora la possibilità di “far male”, ma l’ex attaccante di Real Madrid, Chelsea e Atlético Madrid non la concretizza: liberato dalla giocata di Weston McKennie, il bomber tenta di alzare il pallone ma colpisce in pieno volto Gollini.

La squadra di Gian Piero Gasperini pareggia al 57’. Il gol porta la firma del centrocampista svizzero Freuler, che con l’ausilio della traversa batte il numero 1 avversario con una conclusione da fuori area.

La Juventus potrebbe tornare avanti dopo quattro minuti, quando Chiesa va giù in area per il contatto con Marten de Roon: l’arbitro assegna il rigore, ma Ronaldo si fa “ipnotizzare” da Gollini. I campioni d’Italia salgono a 24 punti e restano a quattro punti dal Milan, ma vedono aumentare a tre lunghezze il gap dall'Inter.





MARTEDI' 15 DICEMBRE 2020



Benevento-Lazio 1-1 (Schiattarella 45'; Immobile 25')

La Lazio non riesce a passare sul campo del Benevento, dove rimedia il terzo pareggio in campionato. Allo Stadio Ciro Vigorito il derby tra i fratelli Inzaghi, Filippo contro Simone, finisce in parità, 1-1: al vantaggio di Ciro Immobile risponde nel primo tempo Pasquale Schiattarella, espulso poi nel finale. Un risultato che lascia la Lazio ottava, alle spalle del Verona.





I padroni di casa hanno subito una doppia occasione in avvio, ma Pepe Reina è provvidenziale prima su Gianluca Lapadula e poi, di piede, sul difensore polacco Kamil Glik. I Biancocelesti rispondono con una transizione di Luis Alberto, che scheggia il palo con un destro rasoterra, poi al 25’ sbloccano il risultato.

Cross dalla destra di Sergej Milinković-Savić e splendida acrobazia al volo di Immobile, che anticipa il marcatore diretto e supera Lorenzo Montipò con una traiettoria beffardo: per il “King” è il settimo gol in campionato, il dodicesimo in stagione.

I campani, però, trovano il pareggio allo scadere del primo tempo con un bel sinistro al volo di Schiattarella, dopo un batti e ribatti nell’area avversaria. Nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi fatica a rendersi pericolosa, anche se Luis Alberto ci prova con insistenza dalla distanza.