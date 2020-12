Ottavi di Champions League: possibili abbinamenti e statistiche nei confronti diretti

Prime classificate nei gironi (teste di serie): Bayern (GER), Chelsea (ENG), Dortmund (GER), Juventus (ITA), Liverpool (ENG), Manchester City (ENG), Paris (FRA), Real Madrid (ESP)

Seconde classificate nei gironi (non teste di serie): Atalanta (ITA), Atlético (ESP), Barcellona (ESP), Lazio (ITA), Leipzig (GER), Mönchengladbach (GER), Porto (POR), Sevilla (ESP)





Prime classificate nei gironi



Highlights 2019/20: Barcellona - Bayern 2-8

Può affrontare: Atalanta, Barcellona, Lazio, Porto, Sevilla

Precedenti

Atalanta N/D

Barcellona G11 V7 D2 S2 F26 A16

Lazio N/D

Porto G7 V3 D2 S2 F14 A9

Sevilla G3 V2 P1 S0 F4 A2

Può affrontare: Atalanta, Atlético, Barcellona, Lazio, Leipzig, Mönchengladbach, Porto

Precedenti

Atalanta N/D

Atlético G7 V2 D3 S2 GF11 GS11

Barcellona G14 V4 D6 S4 GF15 GS16

Lazio G4 V2 P1 S1 GF7 GS3

Leipzig N/D

Mönchengladbach N/D

Porto G8 V5 P1 S2 GF12 GS7

Highlights 2018/19: Dortmund - Atlético 4-0

Può affrontare: Atalanta, Atlético, Barcellona, Porto, Sevilla

Precedenti

Atalanta G2 V1 P1 S0 GF4 GS3

Atlético G6 V3 P1 S2 GF8 GS5

Barcellona G4 V0 D2 S2 GF2 GS6

Porto G2 V2 P0 S0 GF3 GS0

Sevilla G2 V0 P1 S1 GF2 GS3

Può affrontare: Atlético, Leipzig, Mönchengladbach, Porto, Sevilla

Precedenti

Atlético G6 V2 P2 S2 GF6 GS5

Leipzig N/D

Mönchengladbach G4 V0 P3 S1 GF3 GS5

Porto G5 V4 P1 S0 GF8 GS2

Sevilla G4 V2 P1 S1 GF5 GS2

Highlights: Sevilla - Liverpool 3-3

Può affrontare: Atlético, Barcellona, Lazio, Leipzig, Mönchengladbach, Porto, Sevilla

Precedenti

Atlético G6 V1 P2 S3 GF6 GS8

Barcellona G10 V4 P3 S3 GF10 GS9

Lazio N/D

Leipzig N/D

Mönchengladbach G5 V3 P0 S2 GF10 GS5

Porto G8 V5 P3 S0 GF18 GS3

Sevilla G3 V0 P2 S1 GF6 GS8

Può affrontare: Atalanta, Atlético, Barcellona, Lazio, Leipzig, Mönchengladbach, Sevilla

Precedenti

Atalanta G2 V1 P1 S0 GF6 GS2

Atlético N/D

Barcellona G6 V1 P0 S5 GF5 GS12

Lazio N/D

Leipzig N/D

Mönchengladbach G6 V3 P2 S1 GF13 GS8

Sevilla G2 V2 P0 S0 GF5 GS2

Highlights: Atalanta 1-2 Paris

Può affrontare: Atalanta, Atletico, Barcellona, Lazio, Mönchengladbach, Porto, Sevilla

Precedenti

Atalanta G1 V1 P0 S0 GF2 GS1

Atlético N/D

Barcellona G11 V3 P3 S5 GF16 GS22

Lazio N/D

Mönchengladbach N/D

Porto G4 V2 P1 S1 GF4 GS2

Sevilla G2 V2 P0 S0 GF5 GS2

Può affrontare: Atalanta, Lazio, Leipzig, Porto

Precedenti

Atalanta N/D

Lazio G4 V2 P2 S0 GF10 GS7

Leipzig N/D

Porto G12 V9 P1 S2 GF23 GS10

Seconde classificate nei gironi



Highlights: Atalanta - Man. City 1-1

Può affrontare: Bayern, Chelsea, Dortmund, Man. City, Paris, Real Madrid



Precedenti

Bayern N/D

Chelsea N/D

Dortmund G2 V0 P1 S1 GF3 GS4

Man. City G2 V0 P1 S1 GF2 GS6

Paris G1 V0 P0 S1 GF1 GS2

Real Madrid N/D

Può affrontare: Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man. City, Paris

Precedenti

Chelsea G7 V2 P3 S2 GF11 GS11

Dortmund G6 V2 P1 S3 GF5 GS8

Juventus G6 V2 P2 S2 GF5 GS6

Liverpool G6 V3 P2 S1 GF8 GS6

Man. City N/D

Paris N/D

Highlights 2017: Barcellona - Paris 6-1

Può affrontare: Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Man. City, Paris

Precedenti

Bayern G11 V2 P2 S7 GF16 GS26

Chelsea G14 V4 P6 S4 GF16 GS15

Dortmund G4 V2 P2 S0 GF6 GS2

Liverpool G10 V3 P3 S4 GF9 GS10

Man. City G6 V5 P0 S1 GF12 GS5

Paris G11 V5 P3 S3 GF22 GS16

Può affrontare: Bayern, Chelsea, Liverpool, Man. City, Paris, Real Madrid

Precedenti

Bayern N/D

Chelsea G4 V1 P1 S2 GF3 GS7

Liverpool N/D

Man. City N/D

Paris N/D

Real Madrid G4 V0 P2 S2 GF7 GS10

Può affrontare: Chelsea, Juventus, Liverpool, Man. City, Real Madrid

Precedenti

Chelsea N/D

Juventus N/D

Liverpool N/D

Man. City N/D

Real Madrid N/D

Highlights finale 1977: Liverpool - Mönchengladbach 3-1

Può affrontare: Chelsea, Juventus, Liverpool, Man. City, Paris

Precedenti

Chelsea N/D

Juventus G4 V1 P3 S0 GF5 GS3

Liverpool G5 V2 P0 S3 GF5 GS10

Man. City G6 V1 P2 S3 GF8 GS13

Paris N/D

Può affrontare: Bayern, Chelsea, Dortmund, Juventus, Liverpool, Paris, Real Madrid

Precedenti

Bayern G7 V2 P2 S3 GF9 GS14

Chelsea G8 V2 P1 S5 GF7 GS12

Dortmund G2 V0 P0 S2 GF0 GS3

Juventus G5 V0 P1 S4 GF2 GS8

Liverpool G8 V0 P3 S5 GF3 GS18

Paris G4 V1 P1 S2 GF2 GS4

Real Madrid G12 V2 P1 S9 GF10 GS23

Sevilla (ESP)

Può affrontare: Bayern, Dortmund, Juventus, Liverpool, Man. City, Paris

Precedenti

Bayern G3 V0 P1 S2 GF2 GS4

Dortmund G2 V1 P1 S0 GF3 GS2

Juventus G4 V1 P1 S2 GF2 GS5

Liverpool G3 V1 P2 S0 GF8 GS6

Man. City G2 V0 P0 S2 GF2 GS5

Paris G2 V0 P0 S2 GF2 GS5