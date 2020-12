Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori di Fantasy Football pubblicando le probabili formazioni delle sfide di mercoledì per la fase a gironi di UEFA Champions League.

Highlights: Atalanta - Ajax 2-2

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Labyad, Klaassen; Promes, Tadić, Antony

Indisponibili: Kudus (ginocchio)

In dubbio: Neres (caviglia), Traoré (coscia)

Atalanta: Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gómez, Iličić, Zapata

Indisponibili: Caldara (ginocchio), Miranchuk (malattia), Pašalić (pubalgia)

Midtjylland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Anderson, Sisto, Oneyka; Dreyer, Kaba, Mabil

Indisponibili: Brumado (non specificato), Riis (non specificato)

In dubbio: Cajuste (malattia)

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, R Williams, Koumetio, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Keïta; Jota, Minamino, Origi

Indisponibili: Van Dijk (ginocchio), Gomez (ginocchio), Thiago (ginocchio), Oxlade-Chamberlain (ginocchio), Alisson (bicipite femorale), Milner (bicipite femorale)

In dubbio: Shaqiri (problema muscolare)

Highlights: Atlético - Salzburg 3-2

Bayern: Nübel; Sarr, Süle, Arrey-Mbi, Richards; Roca, Alaba, Gnabry, Musiala, Costa; Choupo-Moting

Indisponibili: Hernández (problema muscolare), Martínez (problema muscolare), Kimmich (ginocchio), Tolisso (problema muscolare)

In dubbio: Boateng (problema muscolare)

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Ćorluka, Rajković, Rybus; Ignatyev, Krychowiak, Magkeev, Miranchuk; Éder, Lisakovich

Indisponibili: Murilo (squalificato), Zé Luís (piede)

In dubbio: Kulikov (malattia)

Salzburg: Stanković; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Ashimeru, Junuzović, Mwepu; Koita, Berisha

Indisponibili: Bernede (tibia), Camara (squalificato)

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Hermoso, Carrasco; Llorente, Koke, Saúl; João Félix; Suárez

Indisponibili: Costa (trombosi), Giménez (bicipite femorale), M. Sánchez (coscia)

Highlights: Mönchengladbach - Real Madrid 2-2

Inter: Handanovič; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Gagliardini, Young; Lukaku, Martínez

Indisponibili: Vidal (coscia)

In dubbio: Barella (polpaccio), Nainggolan (polpaccio), Pinamonti (caviglia)

Shakhtar: Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matviyenko; Marlos, Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Dentinho, Taison

Indisponibili: Korniienko (caviglia), Ismaily (ginocchio), Konoplyanka (adduttore), Júnior Moraes (coscia), Fernando (bicipite femorale)

In dubbio: Dentinho (non specificato), Khocholava (bicipite femorale)

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Kroos, Casemiro; Vinícius, Benzema, Asensio

Indisponibili: Valverde (gamba), Hazard (pubalgia), Jović (problema muscolare)

In dubbio: Carvajal (adduttore), Mariano (non specificato)

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Wendt; Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram; Pléa

Indisponibili: Bensebaini (malattia), Hofmann (coscia)

Highlights: Porto - Olympiacos 2-0

Olympiacos: Sá; Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas; Camara, M’Vila, Bouchalakis; Vrousai, El-Arabi, Fortounis

Indisponibili: Hassan (malattia), Valbuena (bicipite femorale), Bruma (coscia), Dräger (pubalgia)

Porto: Marchesín; Manafá, Sarr, Mbemba, Zaidu; Fábio Vieira, Grujić, Uribe, Nakajima; Marega, Taremi

Indisponibili: Mbaye (ginocchio), Pepe (piede)

Man. City: Ederson; Walker, Stones, García, Zinchenko; Rodri, Fernandinho, Torres, Silva, Foden; Jesus

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Agüero (ginocchio)

Marseille: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Cuisance, Kamara, Rongier; Thauvin, Benedetto, Payet

Indisponibili: Radonjić (coscia)