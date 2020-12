La Juventus rimonta il Torino, Lazio corsara

Juventus-Torino 2-1 (McKennie 78’, Bonucci 89’; Nkoulou 9’)

Due gol di testa nel finale del derby regalano alla Juventus una preziosa vittoria sul Torino. All’Allianz Stadium i campioni d’Italia hanno la meglio 2-1 sui Granata grazie ai gol di Weston McKennie e di Leonardo Bonucci, che vanificano il vantaggio realizzato in apertura dal difensore Nicolas Nkoulou. Un successo che proietta la squadra di Andrea Pirlo al secondo posto alle spalle del Milan capolista.



La squadra di Marco Giampaolo colpisce i rivali cittadini “a freddo”. Sono trascorsi nove minuti quando, sugli sviluppi di un corner, il pallone finisce a Nkoulou che con un destro in diagonale ravvicinato mette nel sacco: 1-0 per il Torino. Che avrebbe subito una grande occasione per raddoppiare, ma Simone Zaza si fa “ipnotizzare” da Wojciech Szczęsny e la sciupa. Il primo tempo si chiude con i Granata in vantaggio.

Nella ripresa, dopo dodici minuti, la Signora riesce a pareggiare, ma il gol del colombiano Juan Cuadrado è annullato per fuorigioco giudicato attivo di Bonucci, dopo il controllo VAR. La squadra di Pirlo è costretta ancora a inseguire, ma al 77’ i suoi sforzi sono premiati. Sugli sviluppi di un corner, Cuadrado crossa bene e pesca tutto solo in area McKennie, che di testa non ha difficoltà a superare Salvatore Sirigu: per l’americano ex Schalke 04 è il primo gol italiano.

La Juventus a questo punto ci crede e all’89’ trova il gol che perfeziona la rimonta e vale la vittoria nella stracittadina. Altro cross di Cuadrado, questa volta a raccoglierlo c’è Bonucci che sempre di testa supera il portiere avversario e regala ai Bianconeri un successo che a un certo punto sembrava insperato, vista anche l’assenza di Álvaro Morata.

I campioni d’Italia, imbattuti in campionato, volano a 20 punti; il Torino di Giampaolo, che nelle ultime tre partite ha raccolto un solo pareggio, resta terzultimo a 6.



Spezia-Lazio 1-2 (Nzola 64’; Immobile 15’, Milinković-Savić 33’)

La Lazio si riscatta dal ko casalingo contro l’Udinese e ritrova il successo in campionato. A Cesena, la squadra di Simone Inzaghi batte 2-1 lo Spezia e raggiunge momentaneamente il quarto posto con 17 punti: sono i gol di Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić a firmare il “blitz” Biancoceleste nel primo anticipo della decima giornata.

La squadra di Vincenzo Italiano parte forte e dopo tre minuti Pepe Reina, di nuovo preferito a Thomas Strakosha, vola a deviare sul palo il bolide da fuori area dell’argentino Nahuel Estévez, in prestito dall’Estudiantes. Al 15’, comunque, gli ospiti sbloccano il risultato.

Milinković-Savić ruba un pallone a Giulio Maggiore e serve in profondità Immobile, che solo davanti a Ivan Provedel non sbaglia: per l’attaccante della nazionale è il sesto gol in campionato, il decimo in stagione considerando la UEFA Champions League.

I padroni di casa reagiscono e colpiscono un altro legno con Simone Bastoni, protagonista di un’intelligente conclusione di punta stile futsal. Al 33’, comunque, la squadra di Inzaghi raddoppia. Il merito è di Milinković-Savić, che con una punizione sorprende il portiere avversario: per il “Sergente” è il terzo centro in questo campionato.



Reina blocca un colpo di testa poco deciso del difensore tedesco Julian Chabot sul cross di Diego Farias: si va al riposo con la squadra di Inzaghi saldamente in vantaggio. Nella ripresa, però, lo Spezia torna in partita grazie alla prodezza del francese M'Bala Nzola: l’ex Virtus Francavilla, Carpi e Trapani elude la marcatura di Francesco Acerbi e supera Reina con un tiro a giro sul palo più lontano.

Felipe Caicedo, subentrato a Immobile, trova il 3-1 dopo aver dribblato Provedel e messo in rete, ma il gol è annullato per fuorigioco dell’attaccante dell’Ecuador. Stesso destino per il sigillo di Andreas Pereira nel recupero. La Lazio di Inzaghi, comunque, vince di misura e - in vista dell’importantissima sfida di martedì contro il Club Brugge - aggancia per il momento Juventus, Roma e Napoli.





Inter-Bologna ore 20.45CET





DOMENICA 6 DICEMBRE 2020



Udinese-Atalantaore 15.00CET