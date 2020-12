Anteprima di Champions League: le sfide imperdibili di mercoledì

Ajax, Inter, Real Madrid e Salzburg hanno un piano di riserva in UEFA Champions League. Scopri cosa può offrire la serata finale dell'ultima giornata della fase a gironi 2020/21.



Le partite di mercoledì (clicca per il prepartita)*

Highlights: Atlético - Salisburgo 3-2

Gruppo A: Bayern - Lokomotiv Moskva

Gruppo A: Salzburg - Atlético de Madrid

Gruppo B: Real Madrid - Mönchengladbach

Gruppo B: Internazionale - Shakhtar Donetsk

Gruppo C: Manchester City - Marseille

Gruppo C: Olympiacos - Porto

Gruppo D: Ajax - Atalanta (18:55 CET),

Gruppo D: Midtjylland - Liverpool (18:55 CET)

*21:00 CET se non indicato diversamente

Riuscirà il Salisburgo nell'impresa contro l'Atlético?

La partita tra Atlético e Salisburgo alla seconda giornata ha regalato gol ed emozioni ma a portare a casa i tre punti alla fine è stata la formazione spagnola grazie alla rete all'85' di João Félix. Questa volta però chi vincerà si qualificherà agli ottavi a spese dell'avversario. "Il Salisburgo avrà la sua finale!", ha scritto il giornale austriaco Kronenzeitung dopo il 3-1 in casa della Lokomotiv alla quinta giornta. L'Atlético terrà d'occhio in modo particolare il prolifico attaccante 22enne Mergim Berisha, anche in ottica futura.

Resa dei conti per Gladbach, Shakhtar, Madrid e Inter

Il Mönchengladbach è sicuro di andare almeno in UEFA Europa League ma in realtà i giochi sono ancora del tutto aperti nel Gruppo B. Nella quinta giornata Alessane Pléa ha segnato una doppietta contro l'Inter ma il suo Gladbach alla fine ha perso in casa, mentre lo Shakhtar ha vinto la seconda partita su due contro il Real Madrid lasciando la squadra di Zinédine Zidane sotto i Pitmen nel girone. Adesso il Madrid giocherà al Bernabéu contro il Gladbach mentre l'Inter ospiterà lo Shakhtar. "La classifica del girone dice che dobbiamo assolutamente vincere l'ultima partita", ha ammesso il calciatore del Real, Toni Kroos. Lo stesso vale per le altre squadre.

Highlights: Atalanta - Ajax 2-2

L'Ajax a caccia della qualificazione a spese dell'Atalanta

Regina dei colpi di scena, l'Atalanta nella passata stagione si è qualificata agli ottavi dopo aver perso le prime tre partite mentre in questa ha perso 5-0 in casa contro il Liverpool, battendolo poi 2-0 a domicilio ad Anfield. Alla sesta giornata la formazione italiana volerà in Olanda con la consapevolezza che una sconfitta contro l'Ajax significherebbe non qualificarsi agli ottavi in favore degli avversari. I campioni d'Olanda sono pronti a sfruttare l'occasione. Il centrocampista Ryan Gravenberch ha brillato ad Anfield ed è chiamato a un'altra prestazione perfetta ad Amsterdam. Ci riuscirà anche stavolta?

Olympiacos o Marseille, chi arriverà terzo?

Highlights: Marseille - Olympiacos 2-1

Nell'ultima giornata l'Olympiacos ha perso 2-1 in casa del Marseille, ma quel gol in trasferta potrebbe rivelarsi fondamentale. Le due squadre infatti sono entrambe a tre punti nel Gruppo C e in lotta per un posto in UEFA Champions League, e con gli scontri diretti in favore della squadra di Pedro Martins, i greci sono pronti alla sfida interna col Porto. Il tecnico del Marseille, André Villas-Boas, ci crede ancora: "Andremo in casa del Manchester City e daremo tutto", ha detto dopo che la sua squadra ha interrotto la striscia di 13 partite perse nella fase a gironi. "Siamo sicuri che il Porto farà il suo contro l'Olympiacos".