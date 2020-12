Anteprima di Champions League: le sfide imperdibili di martedì

La situazione è già delineata in molti dei gironi ma la sesta giornata di UEFA Champions League potrebbe regalare delle sorprese ma anche qualche delusione per alcune big europee.

Le partite di martedì (clicca per il prepartita in diretta)*

Highlights: Juventus -Barcelona 0-2

Gruppo E: Chelsea - Krasnodar

Gruppo E: Rennes - Sevilla

Gruppo F: Zenit - Dortmund (18:55 CET),

Gruppo F: Lazio - Club Brugge (18:55 CET)

Gruppo G: Barcellona - Juventus

Gruppo G: Dynamo Kyiv - Ferencváros

Gruppo H: Paris - İstanbul Başakşehir,

Gruppo H: Leipzig - Manchester United

*21:00 CET se non indicato diversamente

Chi uscirà tra Paris, United e Leipzig?

"Siamo consapevoli che la prossima partita sarà difficile", ha ribadito Neymar dopo la vittoria per 3-1 della quinta giornata all'Old Trafford, ma anche se ai parigini basterebbe un punto in casa contro il già eliminato Başakşehir, il tecnico del PSG, Thomas Tuchel, predica calma: "Quasi qualificati non significa qualificati". Lipsia e United sono a nove punti col Paris nel Gruppo H, e ciò significa che chiunque vincerà si qualificherà; entrambe le squadre sono state imprevedibili in stagione ed entrambe potrebbero paradossalmente passare in caso di pareggio e contemporanea sconfitta del Paris.

Highlights: Club Brugge - Lazio 1-1

Il Club Brugge vuole l'impresa a Roma

Il campioni del Belgio hanno onorato la promessa del tecnico Philippe Clement di giocarsi tutto contro lo Zenit alla quinta giornata, dove hanno vinto 3-0, per poi tentare l'impresa impossibile alla sesta: battere la Lazio a Roma per qualificarsi a spese del club italiano (e stabilire un nuovo record del club di dieci punti nella fase a gironi di UEFA Champions League). Noa Lang, esterno in prestito dall'Ajax, ha segnato la terza rete allo Zenit e nel dopo gara ha detto: "Adesso abbiamo sette punti e tanta voglia di qualificarci. La Lazio è il prossimo ostacolo da superare". Con questo Club Brugge, tutto è possibile.

Il Barcellona vuole il primo posto

La possibilità che questo sarebbe potuto essere l'ultimo incrocio tra Lionel Messi (33 anni) e Cristiano Ronaldo (35) potrebbe essere svanita dato che sia Barcellona che Juventus si sono qualificati agli ottavi, ma i padroni di casa hanno una statistica da rispettare: il club spagnolo ha vinto il proprio girone nelle ultime 13 edizioni di UEFA Champions League, e una sconfitta al Camp Nou contro la Juventus potrebbe interrompere questa striscia. Intanto l'attaccante danese, Martin Braithwaite, chiede continuità a Ronald Koeman: "Ho giocato le ultime quattro partite ed è stato importantissimo per me", ha ammesso al termine della quinta giornata.

Highlights: Ferencváros - Dynamo Kyiv 2-2 

Serniy Rebrov: allenatore del Ferencváros ma tifoso della Dynamo

Ultimo nel Gruppo G con il suo Ferencváros, Serhiy Rebro si prepara a tornare in uno stadio nel quale ha lasciato il cuore. Grande ex della Dynamo Kyiv, il tecnico del Ferencváros si presenta alla sfida di Kiev con un punto e la speranza di qualificarsi in UEFA Europa League. A UEFA.com ha detto: "Tifo Dynamo e seguo sempre la squadra; questo club significa molto per me. Sfortunatamente siamo finiti nello stesso girone e mi spiace che una delle mie squadre debba uscire, ma io preparo sempre le partite in maniera professionale e quindi non farò eccezioni con la Dynamo".