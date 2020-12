Lazio - Club Brugge: precedenti e statistiche in UEFA Champions League

• La Lazio ha nove punti, uno in meno del Borussia à qualificato) e due in più del Club Brugge, contro cui ha pareggiato 1-1 all'andata. Con un altro pareggio, la Lazio andrebbe agli ottavi insieme al Dortmund, mentre al Bruges serve una vittoria. Poiché lo Zenit ha un solo punto, entrambe le squadre non possono finire più in basso del terzo posto. La Lazio arriverà prima se vince e il Dortmund non vince contro lo Zenit, oppure se pareggia e la squadra tedesca perde.

• Entrambe le reti in Belgio alla seconda giornata sono arrivate nel primo tempo. Dopo il vantaggio ospite con Joaquín Correa al 14', Hans Vanaken ha pareggiato dal dischetto a 3' dall'intervallo.

Forma

Lazio

Highlights: Dortmund - Lazio 1-1 (2 min.)

• La Lazio ha pareggiato tre partite su cinque per 1-1, sempre fuori casa: contro il Club Brugge, lo Zenit e il Dortmund alla quinta giornata. In casa ha vinto due volte per 3-1, battendo il Dortmund alla prima giornata e lo Zenit alla quarta.

• I biancocelesti hanno sempre subito gol nelle ultime 16 partite della fase a gironi di UEFA Champions League, comprese le ultime otto casalinghe.

• Quello alla seconda giornata è stato il primo pareggio della Lazio in 19 gare europee. L'ultimo era stato il 2-2 contro la Dynamo Kyiv all'andata degli ottavi di UEFA Europa League a marzo 2018.

• La Lazio è alla sesta partecipazione in UEFA Champions League. La più recente risale al 2007/08, quando è arrivata quarta nel girone con appena cinque punti in sei gare. Le precedenti qualificazioni al torneo sono state tutte dal 1999 al 2004.

• Il bilancio della Lazio nella fase a gironi è V14 P10 S11.

• Nonostante le vittorie contro Dortmund e Zenit, la Lazio ha vinto solo tre delle ultime 16 partite di UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P7 S6).

• Prima della prima gara del Gruppo F, l'unico doppio confronto della Lazio in UEFA Champions League dal 2007 era stato quello perso agli spareggi contro il Bayer Leverkusen nel 2015/16 (1-0 c, 0-3 t).

• Il miglior piazzamento del club capitolino in Coppa dei Campioni risale al 1999/2000, quando ha raggiunto i quarti di finale prima di perdere contro il Valencia (2-5 t, 1-0 c).

• I biancocelesti hanno partecipato alla fase a gironi di UEFA Europa League nel 2019/20, vincendo due partite ma perdendo le rimanenti quattro e arrivando terzi nel girone dietro Celtic e CFR Cluj.

• Pur essendo ancora imbattuta in questa edizione, la squadra di Simone Inzaghi (qualificata grazie al quarto posto in Serie A nel 2019/20) ha perso otto delle ultime 15 partite europee (V4 P3).

• I biancocelesti hanno vinto le ultime tre gare interne europee, nonché sette delle ultime 10 (S3).

• La Lazio è appena alla sesta partita contro una squadra belga. In casa ne ha vinte due su due, battendo lo Zulte Waregem per 2-0 nella fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18 con gol di Felipe Caicedo e Ciro Immobile. Caicedo e Lucas Leiva hanno segnato nella gara persa 3-2 in trasferta al ritorno.

• La Lazio ha vinto anche l'unico precedente in UEFA Champions League contro una squadra belga, 2-1 contro l'Anderlecht nella seconda fase a gironi 2000/01.

Club Brugge

• Dopo aver iniziato il Gruppo F con un 2-1 sul campo dello Zenit, la squadra belga ha racimolato un solo punto nelle due gare interne successive contro Lazio e Dortmund (0-3). Quindi ha perso con lo stesso risultato in Germania, ma è rimasto in corsa grazie al 3-0 interno sullo Zenit alla quinta giornata.

• Il Club Brugge partecipa alla fase a gironi per il terzo anno consecutivo (era arrivato al massimo a due) e per l'ottava volta in totale, ma non è mai riuscito a superarla.

• Nel 2019/20, la squadra belga è arrivata terza dietro Paris Saint-Germain e Real Madrid nel Gruppo A con soli tre punti (P3 S3). Era il secondo anno consecutivo che si classificava in questa posizione.

• Quindi, il Bruges è stato eliminato dal Manchester United ai sedicesimi di UEFA Europa League (1-1 c, 0-5 t).

• La vittoria alla quinta giornata contro lo Zenit è stata una delle tre conquistate dal Bruges nelle ultime 23 partite del tabellone principale di UEFA Champions League (P7 S13), nonché la prima di tre vittorie casalinghe. Questo successo ha interrotto una striscia di 12 gare interne della fase a gironi senza vittorie (P5 S7) dopo il 3-2 sul Rapid Vienna a novembre 2005.

• Il Club Brugge ha perso solo due delle ultime sette trasferte nella fase a gironi di UEFA Champions League (V2 P3).

• Il pareggio alla seconda giornata contro la Lazio ha interrotto una striscia di quattro partite senza gol contro le squadre italiane. Tuttavia, in casa e in trasferta, la formazione belga non vince contro un'italiana da 10 gare (P3 S7), ovvero dall'1-0 sull'AC Milan nella fase a gironi di UEFA Champions 2003/04.

• L'unica altra vittoria del Bruges in Italia è arrivata allo stadio Olimpico, 1-0 contro la Roma al ritorno del terzo turno di Coppa UEFA 1975/76 (2-0 tot.) alla sua prima trasferta.

• La squadra belga ha subito cinque gol senza segnarne nell'ultima trasferta in Italia contro il Napoli nella fase a gironi di UEFA Europa League 2015/16.

Curiosità e incroci

• Hanno giocato in Belgio:

Sergej Milinković-Savić (Genk 2014/15)

Wesley Hoedt (Antwerp 2019/20)

Adam Marušić (Oostende 2016/17)

• Ha giocato in Italia:

David Okereke (Spezia 2016–19, Cosenza 2018 prestito)

• Hanno giocato insieme:

Siebe Schrijvers e Sergej Milinković-Savić (Genk 2014/15)

Simon Mignolet e Luis Alberto (Liverpool 2013/14)

Simon Mignolet e Lucas Leiva (Liverpool 2013–17)