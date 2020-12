L'Inter riapre i giochi, il Porto festeggia

L'Inter espugna il campo di Mönchengladbach, con qualche brivido nel finale, ma porta a casa la vittoria. Fa festa anche il Porto grazie a una prestazione caparbia contro il Manchester City.



Clicca sui risultati per leggere la cronaca testuale della partita. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte.

Gruppo A

I padroni di casa sanno che una vittoria li porterebbe agli ottavi e passano in vantaggio con João Félix, ma poi Thomas Müller viene atterrato in area da Felipe e trasforma dal dischetto. La squadra di Diego Simeone dovrà fare un punto a Salisburgo alla sesta giornata per qualificarsi.

Statistica: l'Atlético ha perso solo una delle ultime 25 partite casalinghe di UEFA Champions League ed è imbattuto da 13 (V9 P4).

09/12: Salzburg - Atlético, Bayern - Lokomotiv

I campioni d'Austria centrano la prima vittoria nel Gruppo A, portandosi in vantaggio nel primo tempo con una doppietta di Mergim Berisha. Anton Miranchuk accorcia le distanze su rigore al 79', ma Karim Adeyemi fissa il punteggio due minuti più tardi.

Statistica: il Salisburgo ha segnato 10 gol in cinque partite del girone, con una media di due gol a partita.

09/12: Salzburg - Atlético, Bayern - Lokomotiv



Gruppo B

Lo Shakhtar punta tutto sul contropiede e centra la seconda vittoria nel Gruppo B contro il Real Madrid. Dopo un palo di Marco Asensio nel primo tempo, la squadra di casa cambia tattica nell'intervallo e va a segno in contropiede con i subentrati Dentinho e Manor Solomon. L'undici di Luís Castro è davanti al Madrid in classifica in vista della sesta giornata.

Statistica: il Madrid ha sempre superato la fase a gironi in 24 partecipazioni.

09/12: Internazionale - Shakhtar Donetsk, Real Madrid - Mönchengladbach



L'Inter riaccende le speranze di qualificazione grazie a una doppietta di Romelu Lukaku. I nerazzurri passano in vantaggio con Matteo Darmian ma vengono raggiunti allo scadere del primo tempo da Alassane Pléa. Lukaku ripristina il vantaggio e porta il risultato sul 3-1, ma il solito Pléa accorcia. Nel finale, i padroni di casa trovano addirittura il pareggio, che però viene annullato per fuorigioco.

Statistica: Lukaku (4) e Pléa (5) hanno segnato i loro gol nel girone in sole due partite.

09/12: Internazionale - Shakhtar Donetsk, Real Madrid - Mönchengladbach

Gruppo C

Due rigori di Dimitri Payet ribaltano un 1-0 e permettono al Marsiglia di conquistare i primi punti nel girone. L'Olympiacos chiude il primo tempo in vantaggio grazie a un gol di Mohamed Camara, ma l'OM riapre tutto grazie alle due trasformazioni di Payet.

Statistica: il Marsiglia ha vinto la prima partita dopo 13 sconfitte consecutive in UEFA Champions League (record): perdeva dal 2012.

09/12: Olympiacos - Porto, Man. City - Marseille

Il Porto suggella la qualificazione e il City conferma il primo posto. Decisive le parate del portiere di casa Agustín Marchesín: su tutte, quelle su Raheem Sterling a inizio ripresa e su una sforbiciata di Ferran Torres dalla corta distanza.

Statistica: il City era sempre andato in gol nelle ultime 14 partite di Champions League.

09/12: Olympiacos - Porto, Man. City - Marseille

Gruppo D

Il Liverpool centra la qualificazione e il primo posto nel Gruppo D grazie a un gol di Curtis Jones, che insacca a porta spalancata poco prima del quarto d'ora della ripresa dopo un errore del portiere André Onana su cross di Neco Williams.

Statistica: Curtis Jones (19 anni e 306 giorni) è diventato il terzo marcatore più giovane del Liverpool in Champions League dopo David Ngog (19 anni e 252 giorni) e Trent Alexander-Arnold (19 anni e 10 giorni).

09/12: Ajax - Atalanta, Midtjylland - Liverpool



Un gol di testa di Cristian Romero al 79' salva l'Atalanta e nega al Midtjylland la prima vittoria in Champions League. La partita inizia con un gol in controbalzo del capitano Alexander Scholz, poi il Midtjylland continua a pressare alto e tiene a bada l'Atalanta per la maggior parte della gara. Tuttavia, Romero approfitta di uno svarione nel finale e regala un punto ai nerazzurri.

Statistica: l'Atalanta ha vinto solo una delle sue sei partite casalinghe della fase a gironi di Champions League.

09/12: Ajax - Atalanta, Midtjylland - Liverpool

Le ultime partite di questi gironi si giocano mercoledì 9 dicembre.