Anteprima Champions League: le partite di martedì

Il Liverpool deve riprendersi dalla gara persa in casa contro l'Atalanta, mentre Atlético e Real Madrid provano a vendicare l'umiliante sconfitta dell'andata: ecco gli spunti più interessanti per le gare della quinta giornata di martedì.

Le partite di mercoledì (clicca per il prepartita in diretta)*



Gruppo A: Lokomotiv Moskva - Salzburg (18:55 CET)

Gruppo A: Atlético de Madrid - Bayern

Gruppo B: Shakhtar Donetsk - Real Madrid (18:55 CET)

Gruppo B: Mönchengladbach - Internazionale

Gruppo C: Marseille - Olympiacos

Gruppo C: Porto - Manchester City

Gruppo D: Liverpool - Ajax

Gruppo D: Atalanta - Midtjylland

*21:00 CET se non diversamente indicato

Highlights (2 min.): Liverpool - Atalanta 0-2

Liverpool scosso contro un Ajax rampante

Il Liverpool Echo è rimasto tutt'altro che colpito dai Reds dopo la prima sconfitta interna nella fase a gironi dal 2014, descrivendone l'attacco come "insipido, stanco, debole e privo di idee". La squadra di Jürgen Klopp è ancora in testa al Gruppo D ma è sotto pressione per la gara ad Anfield contro un Ajax rivitalizzato. "Dobbiamo dimenticare in fretta l'Atalanta perché ci aspettano molte partite - ha commentato James Milner -. È tutto nelle nostre mani".

L'Atlético ci prova contro il Bayern

Il Bayern è reduce da 16 vittorie consecutive UEFA Champions League (record) ed è già sicuro della qualificazione. L'Atlético, invece, ha perso 4-0 a Monaco alla prima giornata e ha promesso vendetta. "Non dateci mai per spacciati", aveva dichiarato il centrocampista Héctor Herrera dopo la gara persa in Baviera; tuttavia, con soli cinque punti, gli spagnoli non hanno la certezza di arrivare agli ottavi per l'ottava stagione consecutiva.

Highlights: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3

Anche il Madrid cerca il riscatto

"Non possiamo giocare partite del genere", ha dichiarato Zinédine Zidane dopo la sconfitta interna per 3-2 contro lo Shakhtar alla prima giornata. Da allora, il Real Madrid ha però accelerato il passo, conquistando sette punti, mentre la formazione Ucraina è stata incapace di segnare per tre giornate ma è comunque rimasta in corsa nel Gruppo B. La prestazione di Eden Hazard contro l'Inter dà coraggio ai campioni di Spagna, impegnati nel freddo di Kiev, ma il belga ha commentato: "Mi servono più partite e più minuti per ritrovare la fiducia e la condizione".

Qualche rischio per il Porto

Nel Gruppo C, il Manchester City è già qualificato con 12 punti, mentre il Porto è a nove. In caso di sconfitta casalinga contro la squadra di Josep Guardiola, l'Olympiacos potrebbe impedire ai lusitani di andare agli ottavi alla sesta giornata. "È importante fare bene in Champions League, per il profilo e per la storia di questo club - ha commentato il tecnico Sérgio Conceição -. Ci serve ancora un punto e lotteremo".

Il trionfo del Marsiglia in Champions League nel 1993

Il Marsiglia si fermerà a 13?

Vincitore della prima edizione della UEFA Champions League, ultimamente il Marsiglia è entrato nella storia per motivi molto meno nobili: il 2-0 subito in casa contro il Porto è stato infatti la 13ª sconfitta consecutiva nella fase a gironi, un record. "Ci prenderanno in giro per tanti anni", ha scritto il quotidiano La Provence il giorno dopo. In vista della sfida contro l'Olympiacos, il tecnico André Villas-Boas chiama a raccolta la sua squadra e dichiara: "Non possiamo chiudere il girone così; speriamo almeno di andare in Europa League".