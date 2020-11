Anteprima Champions League: le partite di mercoledì

Lo United affronta una difficile prova contro il Paris, mentre il Siviglia sfida il Chelsea per il primo posto ed Erling Braut Haaland contende a Ciro Immobile il titolo di bomber più prolifico d'Europa: ecco gli spunti più interessanti per le gare della quinta giornata di mercoledì.



Le partite di mercoledì (clicca per il prepartita in diretta)*



Gruppo E: Krasnodar - Rennes (18:55 CET)

Gruppo E: Sevilla - Chelsea

Gruppo F: Dortmund - Lazio

Gruppo F: Club Brugge - Zenit

Gruppo G: Juventus - Dynamo Kyiv

Gruppo G: Ferencváros - Barcellona

Gruppo H: İstanbul Başakşehir - Leipzig (18:55 CET)

Gruppo H: Manchester United - Paris

*Ore 21:00 CET se non diversamente indicato

Highlights: Paris - Man. United 1-2

Lo United mette il PSG sotto pressione

Dopo la doppietta alla quarta giornata contro il Başakşehir, Bruno Fernandes pensa alla sfida tra le due squadre più blasonate del Gruppo H e commenta: "È una partita molto importante per noi". Allo United basta un solo punto nelle ultime due partite per avere la certezza degli ottavi, ma il risultato non è scontato. Il Paris sa che chi perde diventerà più vulnerabile, qualora il Lipsia batta i campioni di Turchia nell'altra gara del girone.

Siviglia-Chelsea: battaglia per il primo posto

Le due squadre al vertice del Gruppo E sanno già di andare agli ottavi, ma resta da capire chi vincerà il girone (e avrà un posto tra le teste di serie al sorteggio del 14 dicembre). "Il nostro obiettivo è arrivare primi", ha dichiarato Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia. I vincitori della UEFA Europa League 2020 non perdono in casa a livello continentale da 14 partite (V12 P2). Il centrale Thiago Silva, 36 anni, dovrà offrire l'ennesima prestazione impeccabile per dare una possibilità di vittoria alla squadra di Frank Lampard.

La reazione di Haaland alla vittoriai del Dortmund

Nuova sfida tra Haaland e Immobile

Erling Braut Haaland e Ciro Immobile hanno la stessa media gol nella fase a gironi (1,5 a partita) e si riaffrontano nel Gruppo F. Il norvegese è capocannoniere del torneo con sei gol in quattro gare, mentre Immobile ne ha saltate due per malattia, ma entrambi sono andati a segno alla quarta giornata. A proposito di Haaland, il compagno Jude ha commentato: "Al momento è uno degli attaccanti più forti del mondo ed è fantastico giocare insieme a lui".

Il Bruges continua a sognare

Battuto 3-0 dal Dortmund nelle ultime due giornate, il Club Brugge è un po' frastornato ma può conquistare un posto in UEFA Europa League, purché eviti la sconfitta contro lo Zenit. La squadra belga potrebbe anche superare il suo miglior bottino di sempre nella fase a gironi (otto punti, 2003/04) o addirittura arrivare alla fase a eliminazione diretta di Champions League per la prima volta dal 1978, anno in cui è stata vicecampione. "Contro lo Zenit daremo tutto - ha commentato il tecnico Philippe Clement -. Il destino è nelle nostre mani".

Highlights: Barcellona - Ferencváros 5-1

Il Ferencváros studia contro il Barcellona

Sorteggiato insieme a Juventus e Barcellona nella sua prima fase a gironi dal 1995/96, il Ferencváros non ha avuto vita facile ma ha imparato molto in questa edizione. Per contro, il Barça ha schierato molti giovani e per la trasferta in Ungheria potrebbe lasciare a riposo Lionel Messi. "Ci stiamo ancora abituando a difendere per 75-80 minuti e colpire in contropiede", ha dichiarato il difensore Endre Botka dopo la gara persa 2-1 contro la Juve. Riuscirà la squadra a fare il salto di qualità?