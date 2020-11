Le squadre degli ottavi di Champions League

Quali squadre sono qualificate agli ottavi?

Barcellona

Bayern Monaco

Chelsea

Juventus

Manchester City

Siviglia

Ranking UEFA: 2

Gruppo G

Scorsa edizione: quarti di finale (S contro Bayern)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Chi è l'allenatore?: ex difensore del Barça e dell'Olanda, Ronald Koeman cerca altrettanti successi da allenatore.

La stagione in dieci parole: risultati ottimi in Champions ma molto meno buoni in Spagna

Ranking UEFA: 1

Gruppo A: primo classificato

Scorsa edizione: campione

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

Chi è l'allenatore?: Hans-Dieter Flick, ex vice Ct della Germania, è stato nominato allenatore ad interim la scorsa stagione e ha trasformato radicalmente la squadra, che ha vinto tutti i fronti e ha riscritto gli almanacchi.

La stagione in dieci parole: il Bayern non vuole smettere di vincere. Chi lo fermerà?

Ranking UEFA: 14

Gruppo E

Scorsa edizione: ottavi di finale (S contro Bayern)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (2012)

Chi è l'allenatore?: leggenda assoluta dei Blues, Frank Lampard ha vinto tre campionati, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League da giocatore. Nell'estate 2019 è stato scelto come allenatore, mestiere che sta imparando tuttora.

La stagione in dieci parole: Ia squadra cresce e matura nonostante qualche occasionale svarione difensivo

Ranking UEFA: 4

Gruppo G

Scorsa edizione: ottavi di finale (S contro Lyon)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: campione (1985, 1996)

Chi è l'allenatore?: con Milan e Juventus, Andrea Pirlo ha vinto sei campionati e due UEFA Champions League in totale. A luglio è stato promosso dall'Under 23 nella speranza che possa ispirare trionfi simili da allenatore.

La stagione in dieci parole: una squadra difficile da battere ma a volte poco concreta

Ranking UEFA: 6

Gruppo C

Scorsa edizione: quarti di finale (S contro Lyon)

Miglior risultato Coppa dei Campioni: semifinale (2016)

Chi è l'allenatore?: in 11 stagioni da allenatore, Pep Guardiola ha vinto otto campionati, anche se l'ultimo dei suoi due trionfi UEFA Champions League risale al 2011.

La stagione in dieci parole: poco costante in Premier, il City vola alto in Europa

Ranking UEFA: 9

Gruppo E

Scorsa edizione: vincitore UEFA Europa League

Miglior risultato Coppa dei Campioni: quarti di finale (1958, 2018)

Chi è l'allenatore?: Julen Lopetegui, ex Ct della Spagna, è alla seconda stagione a Siviglia e si è rimesso in carreggiata dopo un periodo poco fortunato al Real Madrid.

La stagione in dieci parole: il Siviglia fatica in Liga ma convince molto in Champions