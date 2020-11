Bayern e Manchester City agli ottavi di Champions League

Nelle sfide di mercoledì, Bayern München e Manchester City conquistano l'accesso agli ottavi di UEFA Champions League, mentre il Real Madrid batte l'Inter in un girone ancora dominato dal Borussia Mönchengladbach e il Liverpool perde in casa contro l'Atalanta.



Gruppo A

Un Bayern spietato si assicura la qualificazione nel Gruppo A. In una gara a viso aperto, il Salisburgo parte più velocemente dai blocchi, ma ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Robert Lewandowski poco prima dell'intervallo. Kingsley Coman raddoppia e Leroy Sané firma il 3-0 poco dopo l'espulsione di Marc Roca. Il gol di Mergim Berisha non impedisce ai campioni in carica di centrare la quarta vittoria su quattro.

Statistica: il Bayern vince la 15ª gara consecutiva di UEFA Champions League e prolunga il suo record.

01/12: Atlético - Bayern, Lokomotiv - Salzburg



Con una serie di parate, il portiere ospite Guilherme fa guadagnare un punto alla sua squadra e impedisce ai colchoneros di allungare il passo al secondo posto. L'Atleti ha una buona occasione nel finale, ma il colpo di testa di José María Giménez sfila di poco a lato.

Statistica: per la prima volta in 23 gare casalinghe della fase a gironi, l'Atleti non è riuscito a segnare.

01/12: Atlético - Bayern, Lokomotiv - Salzburg

Gruppo B

Le merengues salgono al secondo posto con una vittoria fondamentale contro i nerazzurri, ultimi nel girone. Il Madrid passa in vantaggio al 7' con un rigore trasformato da Eden Hazard per fallo di Nicolò Barella su Nacho. L'Inter si complica la vita al 33', quando Arturo Vidal viene espulso. Nella ripresa, il subentrato Rodrygo segna con un tiro deviato da Achraf Hakimi e suggella la vittoria.

Statistica: il Real centra la prima vittoria sul campo dell'Inter nelle competizioni europee dopo cinque sconfitte su sette.

01/12: Mönchengladbach - Inter, Shakhtar - Real Madrid



Il Gladbach consolida il primo posto con un prestazione di assoluto dominio contro lo Shakhtar. Il gol più bello arriva grazie a una sforbiciata di Breel Embolo, dopo un rigore trasformato da Lars Stindl al 17' e un colpo di testa vincente di Nicol Elvedi. Quindi, Oscar Wendt segna il suo primo gol in Champions League su punizione.

Statistica: il Gladbach ha perso solo una delle ultime otto gare di Champions League e ha segnato per primo nelle otto gare interne precedenti del torneo.

01/12: Mönchengladbach - Inter, Shakhtar - Real Madrid

Gruppo C

Il City stacca il biglietto per gli ottavi surclassando gli avversari molto più di quanto suggerisca il risultato. L'undici di Josep Guardiola totalizza 21 tiri a rete contro i due dei padroni di casa, ma vince solo grazie a un gol di Phil Foden nel primo tempo su assist di tacco di Raheem Sterling.

Statistica: il City supera la fase a gironi per l'ottava stagione consecutiva.

Con i gol di Zaidu Sanusi e Sérgio Oliveira, il Porto è a un solo punto dagli ottavi. Entrambe le squadre finiscono in 10 uomini dopo le espulsioni di Marko Grujić e Leonardo Balerdi. Nel finale, Darío Benedetto colpisce un palo per il Marsiglia.

Statistica: il Marsiglia ha perso 13 gare consecutive di UEFA Champions League (record) e non ha ancora segnato in questa edizione.

01/12: Marseille - Olympiacos, Porto - Man. City

Gruppo D

Tre gol nel secondo tempo portano l'Ajax a due punti dal Liverpool capolista, che affronterà ad Anfield la prossima settimana. Una parata di Jesper Hansen su Zakaria Labyad permette al Midtjylland di andare al riposo sullo 0-0, ma la ripresa inizia con il gol spettacolare di Ryan Gravenberch e il raddoppio di Noussair Mazraoui. David Neres firma il terzo gol dei lancieri, mentre Awer Mabil accorcia dal dischetto.

Statistica: il Midtjylland ha rimediato quattro sconfitte su quattro e arriverà ultimo.

01/12: Atalanta - Midtjylland, Liverpool - Ajax



La partenza perfetta del Liverpool nel Gruppo D viene rovinata da una vivace Atalanta. Gli ospiti cominciano bene e alla fine passano in vantaggio con Josip Iličić su traversone di Alejandro Gómez. Il Liverpool cambia quattro giocatori subito dopo il gol, ma ben presto viene colto di sorpresa dallo smarcato Robin Gosens e subisce il 2-0.

Statistica: il Liverpool non perdeva in casa da 25 partite (V18 P7) prima di arrendersi all'Atlético al ritorno degli ottavi della scorsa edizione. Ora ha perso due delle ultime tre gare interne di UEFA Champions League.

01/12: Atalanta - Midtjylland, Liverpool - Ajax