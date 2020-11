Il Real Madrid affonda l'Inter

Troppo Real Madrid per l'Inter di Antonio Conte. I Blancos dominano a San Siro e conquistano tre punti importanti nel Gruppo B di UEFA Champions League, lasciando i Nerazzurri, ridotti in dieci uomini per buona parte di gara, all'ultimo posto: sblocca il punteggio Eden Hazard su rigore nel primo tempo, il 2-0 è uno sfortunato autogol di Hakimi.

Il Real Madrid è molto determinato e l'Inter è costretta subito a rincorrere: al 7' dopo una bella combinazione Nacho viene atterrato in area da Nicolò Barella, l'arbitro concede il penalty. Hazard si incarica della battuta e non sbaglia dagli undici metri indirizzando la sfera alla sinistra di Handanovič, che intuisce ma non può arrivarci.

L'Inter soffre e al 13' la squadra di Zinedine Zidane sfiora il raddoppio dopo un giro palla veloce che libera Lucas Vazquez. Ma la potente conclusione dell'attaccante si stampa sul palo. I Nerazzurri resistono e provano timidamente a rialzare la testa con una punizione da buona posizione di Romelu Lukaku, ma la palla sorvola la traversa.

Continua il forcing degli ospiti che mantengono il possesso palla e cercano l'affondo vincente: ci prova pericolosamente lo scatenato Hazard ma il suo destro è troppo centrale. Al 33' l'Inter rimane in dieci per il doppio giallo per proteste di Arturo Vidal e i Blancos cercano di approfittarne: l'ultimo brivido è nei minuti di recupero del primo tempo con il tentativo di Luka Modrić da fuori area che si spegne a lato.

Nella ripresa Conte cerca di riacciuffare il match e passa al 4-4-1 con Hakimi e Ivan Perišić come esterni di centrocampo ma al 59' arriva il 2-0: protagonista è il neo-entrato Rodrygo che deve solo spingere in rete la sfera, deviata in extremis da Hakimi, sul cross morbido di Lucas Vazquez. Ed è proprio quest'ultimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione, a tentare una bella conclusione al volo, con la palla che termina sull'esterno della rete.

La squadra di Zidane abbassa i ritmi e si accontenta di gestire il risultato, che vale il secondo posto momentaneo nel gironi e tre punti preziosi. La strada si fa sempre più in salita invece per l'Inter, ultima con soli due punti nel Gruppo B.