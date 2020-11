Barcellona, Chelsea, Juventus e Siviglia agli ottavi di finale

Barcellona, Chelsea, Juventus e Siviglia hanno blindato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.



Clicca sui risultati per la diretta testuale. Gli highlights saranno disponibili dalla mezzanotte.

Gruppo E

Il Chelsea ha staccato il pass per gli ottavi con la terza vittoria su quattro partite del Gruppo E. I Blues sono passati in vantaggio nel primo tempo con un contropiede perfetto capitalizzato da Callum Hudson-Odoi. A cinque minuti dalle fine però il Rennes ha pareggiato con un colpo di testa di Sehrou Guirassy. Entrato a partita in corso, Oliver Giroud ha deciso la sfida con un poderoso colpo di testa che è valso vittoria e qualificazione.

Statistica: il gol della vittoria di Giroud è stata la sua prima rete in UEFA Champions League dal novembre 2016.

02/12: Krasnodar - Rennes, Siviglia - Chelsea

Lo splendido gol nei primi minuti di Ivan Rakitić e la rete della vittoria nei minuti di recupero di Munir hanno mandato il Siviglia agli ottavi insieme al Chelsea. La formazione spagnola ha resistito agli assalti nel secondo tempo del Krasnodar dopo il gol del di Wanderson e ha portato a casa i tre punti al quinto minuto di recupero con Munir.

Statistica: il Siviglia è imbattuto da cinque trasferte di UEFA Champions League (V2 P3)

02/12: Krasnodar - Rennes, Siviglia - Chelsea

Gruppo F

All'Olimpico i Biancocelesti hanno battuto 3-1 la formazione russa e restano imbattuti avvicinandosi alla qualificazione agli ottavi: doppietta per Immobile, in gol anche capitan Parolo.

02/12: Dortmund - Lazio, Club Brugge - Zenit





Erling Braut Haaland e Jadon Sancho sugli scudi contro il Club Brugge. L'attaccante norvegese ha aperto le marcature su assist di Sancho. L'esterno inglese prima della fine del primo tempo ha raddoppiato con una splendida punizione. Haaland, capocannoniere del torneo, al 60' ha segnato la sua seconda rete personale per il 3-0 definitivo.

Statistica: con 16 gol dopo 12 partite di UEFA Champions League, Haaland ha segnato cinque gol più di chiunque altro nella storia della competizione dopo lo stesso numero di gare. L'ex attaccante dell'Inter, Adriano, è al secondo posto con 11 gol.

02/12: Dortmund - Lazio, Club Brugge - Zenit





Gruppo G

Il Barcellona ha segnato due gol in sei minuti del secondo tempo blindando la qualificazione agli ottavi di finale. Al 52' Sergiño Dest ha segnato il suo primo gol europeo, poi al 57' Martin Braithwaite ha raddoppiato. L'attaccante danese al 70' ha segnato su rigore la sua doppietta personale, poi nei minuti di recupero Antoine Griezmann ha realizzato il poker per il Barça che ha eliminato la squadra ucraina.

Statistica: il Barcellona ha vinto le ultime quattro gare di UEFA Champions League contro la Dynamo Kyiv, segnando sempre almeno due gol a partita.

02/12: Juventus - Dynamo, Ferencváros - Barcellona

I Bianconeri si impongono 2-1 in rimonta sul Ferencváros e accedono agli ottavi di finale con due turni di anticipo.

02/12: Juventus - Dynamo, Ferencváros - Barcellona

Gruppo H

Lo United è andato in testa al Gruppo H grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e alle reti di Marcus Rashford e Daniel James. Il nazionale portoghese ha segnato due gol nei primi 19 minuti mentre Rashford ha segnato il 3-0 dal dischetto prima della ripresa. Nel secondo tempo la punizione di Deniz Türüc ha riacceso le speranze degli ospiti che hanno subito il 4-1 definitivo da James nei minuti di recupero.

Statistica: lo United aveva segnato un solo gol in cinque partite all'Old Trafford nella UEFA Champions League 2018/19. In questa ne hanno segnati nove in quattro giornate.

02/12: United - Paris, Başakşehir - Leipzig



La rete su calcio di rigore di Neymar all'11' è bastata al Paris per vincere la sua seconda partita del girone. I padroni di casa hanno aspettato la formazione tedesca nella propria metà campo per sfruttare i contropiedi permettendo così al Lipsia di dominare per lunghi tratti la gara. Emil Forsberg ha sfiorato il pari ma i padroni di casa hanno resistito portando a casa tre punti preziosi.

Statistica: il Paris non manca l'appuntamento col gol da 30 partite della fase a gironi di UEFA Champions League - l'ultima volta che non è riuscito a segnare è stato nel novembre 2015 contro il Real Madrid.