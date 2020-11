Lazio corsara, l'Atalanta non passa

Crotone-Lazio 0-2 (Immobile 21', Correa 58')

La Lazio conquista la quarta vittoria in campionato e si prepara nel migliore dei modi all’importantissima sfida di UEFA Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Allo Stadio Ezio Scida, sotto una pioggia costante, la squadra di Simone Inzaghi si impone 2-0 grazie ai gol - uno per tempo - del rientrante Ciro Immobile e del “Tucu” Joaquín Correa. Un successo, quello nell’anticipo dell’ottava giornata, che proietta per il momento i Biancocelesti al sesto posto.



La prima chance è per Immobile, ma dopo un’uscita avventata del portiere avversario Alex Cordaz il bomber biancoceleste non riesce a mettere nel sacco. I calabresi di Giovanni Stroppa, un ex, vanno vicinissimi al gol del vantaggio con l’attaccante nigeriano Simy, che scheggia il palo su un cross di Ahmad Benali deviato.

Al 21’ la squadra di Inzaghi sblocca il risultato. Cross di Marco Parolo e grande colpo di testa in tuffo di Immobile, che festeggia il suo rientro dopo il Covid-19 con uno splendido gol. Cordaz salva i calabresi su Parolo, poi prima dell’intervallo la Lazio ha un’altra grande chance.

Cordaz, con la complicità di Luca Marrone, si salva in qualche modo su Mohamed Farès, che colpisce alla grande sul cross di Patric. Ma nella ripresa i Biancocelesti trovano il raddoppio e chiudono la partita. Il merito è di Correa, che da posizione defilata beffa il numero uno avversario sotto le gambe.

I Biancocelesti vincono e convincono, il Crotone resta ultimo con 2 punti in classifica.



Spezia-Atalanta 0-0

L’Atalanta pareggia sul campo dello Spezia e non riesce a raggiungere momentaneamente il secondo posto in classifica. A Cesena, la Dea deve accontentarsi dello 0-0 contro la neopromossa di Vincenzo Italiano, tenuta a galla dal suo portiere Ivan Provedel dopo un gol annullato a Robin Gosens.



Juventus-Cagliari ore 20.45CET