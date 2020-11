Ranking UEFA: Juventus al quarto posto

Dopo tre giornate della fase a gironi di UEFA Champions League e UEFA Europa League 2019/20, il Bayern Monaco (117,000 punti) domina la classifica generale del Ranking UEFA per club davanti al Barcellona (112,000).

Real Madrid e Juventus, prima squadra italiana, occupano rispettivamente il terzo (108,000) e quarto posto (107,00). I Bianconeri guadagnano così una posizione rispetto alla stagione 2020/21 e scavalcano l'Atlético Madrid, che chiude la top 5.

Roma e Napoli si posizionano rispettivamente al 19esimo e 20esimo posto, mentre l'Inter è 24esima a pari punti con lo Zenit. Dopo la grande stagione in Champions League della scorsa edizione, l'Atalanta vola al 32esimo posto mentre Lazio è 38esima. Il Milan è l'ultima italiana tra le squadre impegnate in Europa quest'anno in 60esima posizione.

Guarda i gol più belli della Giornata 3

Di seguito la top 10 generale aggiornata.

1 Bayern München (GER) 117,000

2 Barcellona (ESP) 112,000

3 Real Madrid (ESP) 108,000

4 Juventus (ITA) 107,000

5 Atlético Madrid (ESP) 106,000

6 Manchester City (ENG) 100,000

7 Manchester United (ENG) 95,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 95,000

9 Sevilla (ESP) 88,000

10 Liverpool (ENG) 87,000