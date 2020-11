PlayStation® celebra la UEFA Champions League per l'uscita di PS5™

PlayStation®5 viene presentata in Europa giovedì 19 novembre. Per l'occasione, un nuovo video celebra il saldo legame tra il brand e la UEFA Champions League che prosegue fin dal 1997.

Per celebrare l'inizio del gaming di nuova generazione, le iconiche forme di PlayStation sono state integrate nelle immagini di alcuni dei momenti più memorabili nella storia della UEFA Champions League.



Il video ricorda anche che arriveranno altri momenti indimenticabili e si sofferma sullo stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, che ospiterà la finale dell'edizione 2020/21.

La console PS5™ offre nuove possibilità mai sperimentate finora, come un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità, un coinvolgimento ancora maggiore grazie al supporto per il feedback aptico, ai grilletti adattivi e all'audio 3D. Con una una nuova generazione di incredibili giochi PlayStation®, la nuova console PS5™ rappresenta un gigantesco passo in avanti per i giocatori.

Per provare la nuova console in prima persona, iscriviti a UEFA Champions League Fantasy Football: ad ogni giornata di incontri, gli allenatori attivi partecipano a un sorteggio per vincere una PS5™.

It's game time. Play Has No Limits.



*Audio 3D con cuffie compatibili