I migliori bomber del 2020: Ronaldo precede Lewandowski

Grazie al gol segnato domenica contro la Lazio, Cristiano Ronaldo è balzato in vetta alla classifica dei bomber più prolifici del 2020, sopravanzando in classifica Robert Lewandowski.

L'asso portoghese della Juventus ha realizzato finora 27 reti in quest'anno solare (da gannaio 2020 ad oggi) e ha così scavalcato il bomber polacco del Bayern Monaco, attualmente fermo a 26 e autore di un gol sabato contro il Borussia Dortmund, pur avendo fallito ben due calci di rigore.

Ronaldo, tuttavia, non è il solo giocatore di Serie A in classifica: nella top-ten dei migliori bomber del 2020 figurano altri quattro giocatori che militano nel campionato italiano, che è quindi il più rappresentato tra i cinque principali tornei nazionali europei.

I giocatori in questione sono Ciro Immobile (Lazio), Zlatan Ibrahimović (Milan), Francesco Caputo (Sassuolo) e Romelu Lukaku (Inter). Fuori per un soffio dalla top-ten anche Andrea Belotti del Torino, autore di 15 reti come Danny Ings e Lionel Messi, ma con una media gol/minuti giocati inferiore rispetto ad entrambi.

I migliori bomber del 2020: la top-ten*

1 - Cristiano Ronaldo (Juventus) - 27 reti

2 - Robert Lewandowski (Bayern Monaco) - 26 reti

3 - Ciro Immobile (Lazio) - 22 reti

4 - Erling Haaland (RB Salzburg/Borussia Dortmund) - 19 reti

5 - Zlatan Ibrahimović (Milan) - 18 reti

6 - Francesco Caputo (Sassuolo) - 18 reti

7 - Mohamed Salah (Liverpool) - 18 reti

8 - Romelu Lukaku (Inter) - 16 reti

9 - Danny Ings (Southampton) - 15 reti

10 - Lionel Messi (Barcellona) - 15 reti

* Dal 1 gennaio 2020 ad oggi nei cinque principali campionati nazionali europei (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia)