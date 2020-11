Il Başakşehir batte a sorpresa lo United, vittorie per Barcellona, Chelsea e Siviglia

Nella serata del giro di boa della fase a gironi di UEFA Champions League, non sono mancati cartellini rossi, rimonte memorabili e risultati a sorpresa.



Gruppo E

Timo Werner festeggia con Tammy Abraham, anche lui in gol stasera POOL/AFP via Getty Images

I Blues sono passati in vantaggio nel primo tempo con la doppietta su rigore di Timo Werner. La strada si è fatta ulteriormente in salita per gli ospiti con l'espulsione di Dalbert. Nel secondo tempo, la conclusione ravvicinata di Tammy Abraham ha chiuso definitivamente la partita in favore del Chelsea che ha rinforzato la leadership nel Gruppo E

Statistica: il Chelsea ha mantenuto la porta inviolata per la quinta partita consecutiva in tutte le competizioni.



La squadra di casa si è resa protagonista di una epica rimonta restando così ancora imbattuto nel Gruppo E. Gli Spagnoli sono passati in svantaggio di due gol ma hanno prima accorciato con Ivan Rakitić e poi completato la rimonta nel secondo tempo con la doppietta del subentrante Youssef En-Nesyri nonostante l'espulsione del capitano Jesùs Navas.

Statistica: il Siviglia è imbattuto in casa in Europa da 14 partite (V12 P2).



Gruppo F

L'esultanza di Felipe Caicedo per il gol del pari della Lazio Getty Images

I Biancocelesti - senza diversi titolari - vanno sotto trafitti da Erokhin, ma riescono a pareggiare a otto minuti dalla fine grazie all'attaccante dell'Ecuador, già decisivo domenica scorsa contro il Torino.

Il Dortmund vola in testa al Gruppo F con una vittoria schiacciante in Belgio. La partita è stata chiusa dopo appena 32 minuti grazie alla rete di Thorgan Hazard e alla doppietta di Erling Braut Haaland.

Statistica: con queste reti, Erling Braut Haaland ha segnato 14 gol nelle sue prime 11 presenze in UEFA Champions League



Gruppo G

Lionel Messi ha segnato dal dischetto per la terza partita consecutiva del girone AFP via Getty Images

Dopo il vantaggio dal dischetto di Lionel Messi, la Dynamo ha impensierito il Barcellona che è rimasto in vantaggio grazie alle parate di Marc-André ter Stegen. I catalani hanno segnato il 2-0 con una rete di testa di Gerard Piqué ma sul finale la rete di Viktor Tsyhankov ha riacceso le speranze degli ospiti che però non sono riusciti a trovare la rete del pari.

Statistica: il Barça è imbattuto da 23 partite nella fase a gironi di UEFA Champions League.



I campioni d'Italia passano d'autorità sul campo del Ferencváros grazie alla doppietta di Álvaro Morata e al gol di Paulo Dybala, che si sblocca in questa stagione: alla Puskás Aréna finisce 4-1 per i Bianconeri di Pirlo.

Gruppo H

I contropiedi letali nel primo tempo di Demba Ba (13') and Edin Višća (40') hanno messo in discesa la partita per i padroni di casa. Sul finire del primo tempo Anthony Martial ha accorciato le distanze ma i campioni di Turchia hanno resistito agli assalti dello United portando a casa i loro primi tre punti della fase a gironi di UEFA Champions League.

Statistica: il Başakşehir ha interrotto la striscia di dieci vittorie consecutive in trasferta dello United (record del club) in tutte le competizioni



Il Lipsia è adesso a pari punti col Manchester United dopo la vittoria in rimonta sul Paris. Ángel Di María ha portato gli ospiti in vantaggio ma ha avuto parato anche un rigore da Péter Gulácsi. I gol di Christopher Nkunky (42') e il rigore di Emil Forsberg hanno completato la rimonta dei padroni di casa, con gli ospiti ridotti in nove per due espulsioni sul finale della gara.

Statistica: il Paris ha perso due partite della fase a gironi di UEFA Champions League per la prima volta dal 2004/05.

Le gare a campi invertiti si giocheranno martedì 24 novembre.