L'Inter si salva con il Parma, l'Atalanta ritrova il successo

Inter-Parma 2-2 (Brozović 64', Perišić 90'+2'; Gervinho 46', 62')

L’Inter pareggia in extremis contro il Parma e non riesce ad agganciare, anche se provvisoriamente, il Milan in testa alla classifica. A San Siro, nell’anticipo della sesta giornata, la squadra di Fabio Liverani assapora a lungo il gusto della vittoria, grazie alla doppietta di Gervinho, ma è raggiunta dai Nerazzurri di Antonio Conte, che senza Romelu Lukaku prima accorciano le distanze con il croato Marcelo Brozović e poi trovano un insperato 2-2 con il suo connazionale Ivan Perišić.

Il primo acuto della partita è dell’Inter. Perišić, schierato come partner d’attacco di Lautaro Martínez, riceve un bel pallone da Nicolò Barella ma dopo un buon controllo il croato calcia alto. Ci prova anche Aleksandar Kolarov, ma la conclusione mancina del difensore serbo ex Lazio, Manchester City e Roma termina sul fondo.

La migliore occasione del primo tempo ce l’ha Achraf Hakimi, pescato sempre da Kolarov, il difensore marocchino arrivato dal Real Madrid - via Borussia Dortmund - colpisce di testa da posizione favorevole ma manda alto sopra la traversa.

Nella ripresa arrivano i fuochi d’artificio. Al primo affondo la squadra di Liverani passa. Splendido servizio del brasiliano Hernani e sinistro vincente al volo di Gervinho: 1-0 per gli ospiti.

Conte prova a inserire forze fresche, affidandosi ad Arturo Vidal e Marcelo Brozović, ma sono ancora gli ospiti a colpire. Roberto Inglese, subentrato al danese Andreas Cornelius, mette in movimento ancora Gervinho che a tu per tu con Samir Handanović non sbaglia e festeggia la sua doppietta personale.

L’Inter ha il merito di tornare subito in partita, grazie a un preciso sinistro dal limite proprio del croato Brozović: svantaggio dimezzato, i padroni di casa si riversano all’attacco alla ricerca del pareggio. C’è da fare i conti, però, con Luigi Sepe.

Il portiere del Parma prima è miracoloso su Andrea Ranocchia, poi neutralizza anche il tentativo dell’intraprendente Hakimi. Entra Radja Nainggolan, ci provano Vidal e nuovamente Brozović ma i due centrocampisti difettano di precisione. L’Inter sembra condannato al ko, ma nel recupero il guizzo di testa di Perišić sulla punizione di Kolarov beffa Pepe e vale il 2-2 finale.





Crotone-Atalanta 1-2 (Simy 40’; Muriel 26’, 38’)

Dopo due sconfitte consecutive, l’Atalanta ritrova la vittoria in campionato. All’Ezio Scida, nel primo anticipo della sesta giornata, la Dea batte di misura il Crotone e vola per il momento al secondo posto con 12 punti: a trascinare la squadra di Gian Piero Gasperini è l’attaccante colombiano Luis Muriel, che firma la doppietta decisiva rendendo vano il gol realizzato dal nigeriano Simy.



L’Atalanta si rende subito pericolosa con Muriel, che lanciato in profondità dal difensore brasiliano Rafael Tolói prova a incrociare con il destro: la palla termina fuori di pochissimo.

Alex Cordaz, portiere e capitano dei calabresi, compie un miracolo e si salva in corner ancora sull’attaccante colombiano, smarcato alla perfezione da Ruslan Malinovskyi, ma al 26’ è costretto a capitolare.

L’ucraino Malinovskyi inventa ancora per Muriel, che controlla e mette il pallone all’angolino dopo un perfetto controllo: 1-0 per la Dea. Dodici minuti e arriva il raddoppio, grazie ancora a un guizzo di Muriel, questa volta servito dallo svizzero Remo Freuler.

Siamo al 38’ e dopo due giri di lancette il Crotone di Giovanni Stroppa torna in partita. A superare Marco Sportiello è il solito Simy, che dimezza lo svantaggio per i padroni di casa. Il brasiliano Junior Messias, nella ripresa, salta anche il portiere Nerazzurro ma è rimontato da Freuler, poi è di nuovo Cordaz a diventare protagonista su Malinovskyi.

Finisce con una chance sprecata da Duván Zapata, ma la squadra di Gasperini può festeggiare il ritorno alla vittoria in campionato.



DOMENICA 1 NOVEMBRE 2020



Spezia-Juventus ore 15





Torino-Lazio ore 15