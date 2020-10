La Squadra della Settimana del Fantasy di Champions League

La squadra è formata dai giocatori che hanno totalizzato più punti nel Fantasy Football ufficiale - presentato da PlayStation - di UEFA Champions League di questa settimana.

Portiere

Edouard Mendy (Chelsea) – 7 punti

Difensori

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 11 punti

Mats Hummels (Dortmund) – 11 punti

Manuel Akanji (Dortmund) – 11 punti

Marcos Acuña (Siviglia) – 12 punti

Centrocampisti

Raheem Sterling (Manchester City) – 11 punti

Casemiro (Real Madrid) – 12 punti

João Félix (Atlético) – 12 punti

Marcus Rashford (Manchester United) – 16 punti

Attaccanti

Marcus Thuram (Mönchengladbach) – 11 punti

Anthony Martial (Manchester United) – 11 punti

I seguenti criteri servono per separare i calciatori in caso di arrivo a pari punti nella giornata: i) meno minuti giocati in quella giornata; ii) punti totali; iii) valore minore.