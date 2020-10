Riepilogo Champions League: il Real si salva nel finale, il Bayern fa 13

Non sono mancate le emozioni alla seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Clicca sui risultati per maggiori dettagli e la cronaca della partita. Gli highlights sono disponibili dalla mezzanotte ovunque tu sia.

Gruppo A

Kimmich ammette: "Bayern fortunato"

Joshua Kimmich segna a 11' dalla fine e suggella una sofferta vittoria dei campioni in carica nella capitale russa. Il Bayern si era portato in vantaggio con un colpo di testa di Leon Goretzka ed era stato raggiunto a metà del secondo tempo da un gol di Anton Miranchuk.

Statistica principale: il Bayern ha centrato la 13ª vittoria consecutiva in UEFA Champions League.

03/11: Lokomotiv Moskva - Atlético, Salzburg - Bayern

João Félix firma una doppietta nella ripresa e regala i tre punti all'Atlético. La gara si apre con una rete di Marcos Llorente seguita dal pareggio di Dominik Szoboszlai e dal vantaggio ospite con Mërgim Berisha, ma le reti di João Félix (la seconda a 5' dalla fine) mettono il timbro sulla vittoria dei padroni di casa.

Statistica principale: João Félix ha contribuito a sei gol nelle ultime sette gare di Champions League dell'Atlético (cinque gol, un assist).

Gruppo B

Lukaku non è riuscito ad affondare lo Shakhtar

Lo Shakhtar frena l'Inter a Kiev e guadagna un punto. Anche se la gara è quasi interamente a senso unico, la giovane squadra di Luís Castro non si fa trovare impreparata. Lautaro Martínez spreca la migliore occasione dell'incontro mandando a lato dalla corta distanza, mentre Anatolii Trubin devia sulla traversa una punizione di Romelu Lukaku.

Statistica principale: per lo Shakhtar è stato il primo 0-0 nella competizione da febbraio 2015.

03/11: Shakhtar - Mönchengladbach, Real Madrid - Inter

Il Real Madrid trova un pareggio rocambolesco e strappa il primo punto. I padroni di casa si portano sul 2-0 con una doppietta di Marcus Thuram, ma negli ultimi tre minuti Karim Benzema accorcia da sotto porta e Casemiro capitalizza un colpo di testa a centro area di Sergio Ramos.

Statistica principale: è stato il primo pareggio del Real Madrid in 19 trasferte di Champions League.

Gruppo C

Il Porto ha battuto l'Olympiacos

Il Porto conquista la prima vittoria della stagione. Dopo il gol di Fábio Vieira in avvio di gara, Agustín Marchesín para una conclusione di Lazar Ranđelović ed evita il pareggio ospite, poi Sérgio Oliveira fissa il punteggio con un colpo di testa nel finale.

Statistica principale: il Porto ha vinto le ultime sei partite della fase a gironi di Champions League.

03/11: Man. City - Olympiacos, Porto - Marseille

Kevin De Bruyne festeggia il ritorno da titolare con due assist. Ferrán Torres apre le marcature al 18', mentre i gol di İlkay Gündoğan e Raheem Sterling in rapida successione mettono al sicuro la vittoria dell'undici di Josep Guardiola.

Statistica principale: il City ha centrato la prima vittoria europea in Francia in cinque tentativi.

Gruppo D

Zapata è capocannoniere in Champions League

Duván Zapata segna due gol in sette minuti e permette ai bergamaschi di acciuffare l'Ajax, che si portano in vantaggio con un rigore di Dušan Tadić (fallo di Robin Gosens su Lassina Traoré) e sul 2-0 con Traoré, lesto ad approfittare di un cross non trattenuto da Marco Sportiello.

Statistica principale: Zapata è l'attuale capocannoniere della Champions League con tre gol.

03/11: Midtjylland - Ajax, Atalanta - Liverpool

Un gol di Diogo Jota e un rigore di Mohamed Salah nel finale permettono al Liverpool di consolidare la vittoria alla prima giornata. Il Midtjylland sfiora il vantaggio con Anders Dreyer nel primo tempo, ma i Reds sono più arrembanti nella ripresa.

Statistica principale: il gol di Jota è stato il numero 10.000 del Liverpool fra tutte le competizioni.

