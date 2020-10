Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà agli allenatori di Fantasy Football alcune dritte svelando le probabili formazioni della seconda giornata della fase a gironi di UEFA Champions League.

MARTEDÍ 27 OTTOBRE

MARTEDÍ 27 OTTOBRE

Lokomotiv: Guilherme; Zhivoglyadov, Ćorluka, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk; Lisakovich, Éder

Indisponibili: Ignatyev (tendine d'Achille)



Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller, Sané; Lewandowski

Indisponibili: Davies (caviglia), Kouassi (coscia)

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Correa, Llorente, Herrera, Koke; João Félix, Luis Suárez

Indisponibili: Diego Costa (bicipite femorale), Vrsaljko (ginocchio)

In dubbio: Saúl (muscolare), Carrasco (bicipite femorale)



Salisburgo: Stanković; Ulmer, Wöber, Ramalho, Kristensen; Szoboszlai, Junuzović, Camara, Mwepu; Berisha, Daka

Indisponibili: Bernede (stinco)

Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-3

Shakhtar: Pyatov; Dodô, Khocholava, Matviyenko, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon

Indisponibili: Ismaily (ginocchio), Konoplyanka (adduttore), Kryvtsov (non specificato)

In dubbio: Kovalenko (coscia), Júnior Moraes (malattia), Fernando (non specificato)



Inter: Handanovič; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Brozović; Lukaku, Martínez

Indisponibili: Škriniar (malattia), Gagliardini (malattia), Radu (malattia), Sánchez (coscia), Sensi (coscia)

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa

Indisponibili: Zakaria (ginocchio), Poulsen (spalla)

In dubbio: Bénes (coscia), Beyer (malattia), Lazaro (polpaccio)

Real Madrid: Courtois; Lucas, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Benzema, Vinícius

Indisponibili: Carvajal (ginocchio) Odriozola (polpaccio), Mariano (stato di forma), Nacho (coscia), Ødegaard (polpaccio)



Highlights: Man. City - Porto 3-1

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe; Corona, Díaz, Marega

Indisponibili: Mbaye (ginocchio), Marcano (ginocchio)

In dubbio: Otávio (muscolare), Díaz (coscia)



Olympiacos: Sá; Rafinha, Semedo, Ba, Holebas; M’Vila, Bouchalakis, Randjelović, Valbuena, Masouras; El-Arabi

Indisponibili: Camara (malattia)

Marseille: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Rongier, Kamara, Sanson; Thauvin, Benedetto, Payet



Man. City: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Sterling, Foden

Indisponibili: Agüero (bicipite femorale), Gabriel Jesus (quadricipiti), Fernandinho (muscolare), Mendy (muscolare)

In dubbio: Aké (inguine)

Highlights: Midtjylland - Atalanta 0-4

Atalanta: Sportiello; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pašalić, Freuler, Gosens, A Gómez; Zapata, Muriel

Indisponibili: Caldara (ginocchio)

In dubbio: De Roon (inguine)



Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Martínez; Promes, Tadić, Traoré

Indisponibili: Kudus (ginocchio), Huntelaar (non specificato)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson; Wijnaldum, Milner; Jota, Firmino, Mané; Salah

Indisponibili: Van Dijk (ginocchio), Oxlade-Chamberlain (ginocchio), Tsimikas (coscia)

In dubbio: Alcântara (ginocchio), Matip (muscolare), Keïta (forma)

Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba

Indisponibili: Riis (sconosciuto)

In dubbio: Hansen (inguine), Brumado (non specificato)



MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE

MERCOLEDÍ 28 OTTOBRE

Highlights: Rennes - Krasnodar 1-1

Krasnodar: Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Chernov; Utkin, Gazinski, Vilhena; Suleymanov, Berg, Cristian Ramírez

Indisponibili: Ari (ginocchio), Wanderson (coscia), Petrov (bicipite femorale), Claesson (bicipite femorale), Cabella (malattia), Stotski (ginocchio)

In dubbio: Berg (malattia), Olsson (malattia), Sorokin (malattia)

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulišić, Havertz, Mount; Werner

Indisponibili: Alonso (squalificato), Gilmour (ginocchio)

In dubbio: Kepa (spalla)

Siviglia: Bounou; Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Acuña; Rakitić, Fernando, Jordán; Suso, De Jong, Ocampos

Indisponibili: Escudero (muscolare), Koundé (malattia)

In dubbio: Idrissi (non specificato)



Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga; Doku, Guirassy, Terrier

Indisponibili: Maouassa (caviglia), Lea Siliki (adduttore)

Highlights: Lazio - Dortmund 3-1

Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca; Diatta, Rits, De Ketelaere, Vanaken, Vormer; Dennis, Krmenčík



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Indisponibili: Lazzari (coscia), Radu (coscia)

In dubbio: Lucas Leiva (muscolare)



Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Reus; Sancho, Haaland

Indisponibili: Can (squalificato), Schmelzer (ginocchio), Schulz (coscia), Zagadou (ginocchio)



Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits’kyy, Douglas Santos; Ozdoev, Barrios; Erokhin, Wendel, Driussi; Dzyuba

Indisponibili: Malcom (ginocchio)

In dubbio: Azmoun (malattia)

Highlghts: Barcellona - Ferencváros 5-1

Ferencváros: Dibusz; Botka, Blažič, Kovačević, Ćivić; Sigér, Kharatin, Somália; Isael, Nguen, Mak

Indisponibili: Uzuni (non comunicato)



Dynamo Kyiv: Boyko; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha

Indisponibili: Tymchyk (adduttore), Bushchan (malattia), Mykolenko (malattia), Kostevych (ginocchio)



Juventus: Szczęsny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Ramsey; Dybala, Morata

Indisponibili: Alex Sandro (coscia)

In dubbio: Ronaldo (malattia), Chiellini (coscia), De Ligt (spalla)

Barcellona: Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Pjanić, De Jong: Dembélé, Messi, Fati: Griezmann

Indisponibili: Piqué (squalificato), Coutinho (bicipite femorale), Ter Stegen (stato di forma), Umtiti (stato di forma)





İstanbul Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli; Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir; Deniz Türüç, Višća, Demba Ba

Indisponibili: Okechukwu (non specificato), Chadli (non specificato), Caiçara (tendine d'Achille)



Paris: Navas; Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Marquinhos, Rafinha; Di María, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Bernat (ginocchio), Draxler (coscia), Gueye (bicipite femorale), Kehrer (inguine), Paredes (coscia), Verratti (coscia)

In dubbio: Icardi (ginocchio)

Man. United: De Gea; Tuanzebe, Maguire, Lindelöf; Wan-Bissaka, Fred, Van de Beek, Telles; Bruno Fernandes; Rashford, Martial

Indisponibili: Bailly (muscolare)

In dubbio: Lingard (contusione)

Leipzig: Gulácsi; Orban, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Nkunku, Heinrichs, Angeliño; Olmo, Forsberg, Poulsen

Indisponibili: Haidara (malattia), Laimer (stato di forma), Klostermann (ginocchio), Hartmann (ginocchio)

In dubbio: Mukiele (coscia), Kampl (coscia), Adams (ginocchio)