L'Inter si rilancia, Atalanta ancora ko

Genoa-Inter 0-2 (Lukaku 64', D'Ambrosio 79')

Dopo la sconfitta nel derby e il faticoso pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, l’Inter riassapora il gusto della vittoria. A Marassi, in uno degli anticipi, i Nerazzurri passano 2-0 in casa del Genoa e volano momentaneamente al terzo posto: sono i gol nella ripresa di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio a far ritrovare il sorriso ad Antonio Conte.



In apertura ci prova Lautaro Martínez da fuori area, ma l’attaccante argentino manda alto sopra la traversa. Ben più ghiotta l’occasione che capita qualche minuto dopo ad Arturo Vidal, ma si “immola” sul sinistro a colpo sicuro del centrocampista cileno ex Juventus, Bayern Monaco e Barcellona.

Nella ripresa l’Inter passa. L’ispiratore è Nicolò Barella, il centrocampista ex Cagliari pesca Lukaku che sterza sul sinistro e fa centro sul palo più lontano: per l’attaccante belga arrivato dal Manchester United è il settimo gol stagionale, il decimo contando anche quelli in nazionale.

Il raddoppio arriva dopo un quarto d’ora.Corner del centrocampista croato Marcelo Brozović e, dopo la spizzata di Andrea Ranocchia, correzione vincente da due passi di D’Ambrosio. L’ex Andrea Pinamonti va vicino al tris, ma la sua conclusione a giro non inquadra lo specchio della porta. L’Inter di Conte, comunque, ottiene una vittoria convincente.





Atalanta-Sampdoria 1-3 (Zapata su rig. 80’; Quagliarella 13’, Thorsby 59’, Jankto 90')

Dopo la grande vittoria in UEFA Champions League contro il Midtjylland, l’Atalanta cade in casa contro la Sampdoria e rimedia la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Gewiss Stadium, la Dea cade 3-1 al cospetto della squadra di Claudio Ranieri, che così la raggiunge in classifica: i gol decisivi portano la firma di Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto, non basta ai Nerazzurri di Gian Piero Gasperini il rigore trasformato da Duván Zapata, un ex.



I padroni di casa hanno un paio di buone opportunità in avvio, ma a colpire sono i Doriani. Il danese Mikkel Damsgaard innesta la ripartenza e serve Fabio Quagliarella, che dopo una finta scaglia un sinistro che finisce sotto la traversa. Emil Audero ferma Josip Iličić, poi da due passi Lorenzo Tonelli fallisce il raddoppio.

A un minuto dall’intervallo la Sampdoria ha una grande opportunità per raddoppiare, perché l’arbitro - dopo aver verificato al VAR - le assegna un rigore per il tocco di mano del colombiano Johan Mojica. Dal dischetto, però, Quagliarella si fa ipnotizzare da Sportiello che vola a respingere il suo destro di potenza.

Nella ripresa Gasperini, che aveva fatto abbondante ricorso al turn-over, mette dentro Rafael Tolói, Robin Gosens e Zapata, poi al 59’ arriva il raddoppio della squadra di Ranieri. Cross perfetto di Jankto per il norvegese Thorsby, che di testa fa centro. Gosens va vicino al gol con un sinistro rasoterra, poi l’Atalanta torna in partita.

Il direttore di gara, ancora grazie all’ausilio del VAR, punisce l’intervento di Keita Baldé su Zapata e dal dischetto l’attaccante colombiano, un ex, fa centro spiazzando il portiere avversario. Ma al 90’, in transizione, il centrocampista Jankto trova il tris e mette in ghiaccio il successo - il terzo consecutivo - della Sampdoria. Ranieri si conferma “bestia nera” di Gasperini, battuto per la sesta volta in nove confronti diretti.





Lazio-Bologna ore 20.45