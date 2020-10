Juventus, contro il Verona arriva un altro pareggio

Juventus-Verona 1-1 (Kulusevski 78’; Favilli 60’)

La Juventus pareggia in rimonta contro il Verona e ottiene il terzo pari su cinque giornate di campionato. All’Allianz Stadium, nel posticipo della quinta giornata, i campioni d’Italia vanno sotto trafitti da Andrea Favilli, ma riportano in equilibrio l’incontro grazie al secondo gol in campionato dello svedese Dejan Kulusevski. La squadra di Andrea Pirlo raggiunge quota 9 punti in classifica e rischia ora di scivolare a sei lunghezze dalla vetta, nel caso il Milan batta la Roma nel Monday Night.



La squadra di Ivan Jurić segna per prima con Ebrima Colley, ma il gol è annullato per fuorigioco. I Bianconeri hanno una chance con Federico Bernardeschi, su cui Marco Silvestri si salva in calcio d’angolo. Nel finale di tempo la Juventus preme. Juan Cuadrado colpisce una clamorosa traversa sullo scarico di Aaron Ramsey, pochi istanti prima dell’intervallo Álvaro Morata realizza un bellissimo gol con un pallonetto al bacio sull’assist di Cuadrado ma il vantaggio è annullato per un millimetrico fuorigioco evidenziato dal VAR.

Nella ripresa, dopo un quarto d’ora, il Verona passa. Il gol porta la firma di Favilli, attaccante in prestito dal Genoa, che sull’assist di Mattia Zaccagni batte Wojciech Szczęsny.

La squadra di Pirlo preme ma Silvestri è in serata di grazia. Il portiere ospite ferma Morata, poi quando è battuto - come su un sinistro deviato da Paulo Dybala - c’è ancora la traversa a correre in suo aiuto. Al 78’, però, i campioni d’Italia pareggiano. Lo spunto vincente è di Kulusevski, che dopo aver disorientato il difensore brasiliano Alan Empereur con una serie di finte mette il pallone all’angolino.

Dybala manda fuori di un soffio sull’assist di Cuadrado, poi Silvestri è formidabile prima sulla Joya e poi su Morata. Juventus-Verona finisce 1-1.





SABATO 24 OTTOBRE 2020



Genoa-Inter 0-2 (Lukaku 64', D'Ambrosio 79')

Dopo la sconfitta nel derby e il faticoso pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, l’Inter riassapora il gusto della vittoria. A Marassi, in uno degli anticipi, i Nerazzurri passano 2-0 in casa del Genoa e volano momentaneamente al terzo posto: sono i gol nella ripresa di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio a far ritrovare il sorriso ad Antonio Conte.



In apertura ci prova Lautaro Martínez da fuori area, ma l’attaccante argentino manda alto sopra la traversa. Ben più ghiotta l’occasione che capita qualche minuto dopo ad Arturo Vidal, ma Mattia Bani si “immola” sul sinistro a colpo sicuro del centrocampista cileno ex Juventus, Bayern Monaco e Barcellona.

Nella ripresa l’Inter passa. L’ispiratore è Nicolò Barella, il centrocampista ex Cagliari pesca Lukaku che sterza sul sinistro e fa centro sul palo più lontano: per l’attaccante belga arrivato dal Manchester United è il settimo gol stagionale, il decimo contando anche quelli in nazionale.

Il raddoppio arriva dopo un quarto d’ora. Corner del centrocampista croato Marcelo Brozović e, dopo la spizzata di Andrea Ranocchia, correzione vincente da due passi di D’Ambrosio. L’ex Andrea Pinamonti va vicino al tris, ma la sua conclusione a giro non inquadra lo specchio della porta. L’Inter di Conte, comunque, ottiene una vittoria convincente.





Atalanta-Sampdoria 1-3 (Zapata su rig. 80’; Quagliarella 13’, Thorsby 59’, Jankto 90')

Dopo la grande vittoria in UEFA Champions League contro il Midtjylland, l’Atalanta cade in casa contro la Sampdoria e rimedia la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Al Gewiss Stadium, la Dea cade 3-1 al cospetto della squadra di Claudio Ranieri, che così la raggiunge in classifica: i gol decisivi portano la firma di Fabio Quagliarella, Morten Thorsby e Jakub Jankto, non basta ai Nerazzurri di Gian Piero Gasperini il rigore trasformato da Duván Zapata, un ex.



I padroni di casa hanno un paio di buone opportunità in avvio, ma a colpire sono i Doriani. Il danese Mikkel Damsgaard innesta la ripartenza e serve Fabio Quagliarella, che dopo una finta scaglia un sinistro che finisce sotto la traversa. Emil Audero ferma Josip Iličić, poi da due passi Lorenzo Tonelli fallisce il raddoppio.

A un minuto dall’intervallo la Sampdoria ha una grande opportunità per raddoppiare, perché l’arbitro - dopo aver verificato al VAR - le assegna un rigore per il tocco di mano del colombiano Johan Mojica. Dal dischetto, però, Quagliarella si fa ipnotizzare da Sportiello che vola a respingere il suo destro di potenza.

Nella ripresa Gasperini, che aveva fatto abbondante ricorso al turn-over, mette dentro Rafael Tolói, Robin Gosens e Zapata, poi al 59’ arriva il raddoppio della squadra di Ranieri. Cross perfetto di Jankto per il norvegese Thorsby, che di testa fa centro. Gosens va vicino al gol con un sinistro rasoterra, poi l’Atalanta torna in partita.

Il direttore di gara, ancora grazie all’ausilio del VAR, punisce l’intervento di Keita Baldé su Zapata e dal dischetto l’attaccante colombiano, un ex, fa centro spiazzando il portiere avversario. Ma al 90’, in transizione, il centrocampista Jankto trova il tris e mette in ghiaccio il successo - il terzo consecutivo - della Sampdoria. Ranieri si conferma “bestia nera” di Gasperini, battuto per la sesta volta in nove confronti diretti.





Lazio-Bologna 2-1 (Luis Alberto 54', Immobile 76'; De Silvestri 90'+1')

Dopo la grande vittoria contro il Borussia Dortmund, la Lazio si ripete contro il Bologna. All’Olimpico, nell’ultimo anticipo della quinta giornata, i Biancocelesti superano 2-1 la squadra dell’ex Siniša Mihajlović grazie ai gol di Luis Alberto e Ciro Immobile, che vanificano il guizzo nel recupero di un altro ex, Lorenzo De Silvestri. Con questo successo, la formazione di Simone Inzaghi raggiunge quota 7 punti in classifica.



Gli ospiti passano in vantaggio dopo un quarto d’ora, ma il gol dello svedese Mattias Svanberg è annullato al VAR per un fallo a inizio azione dell’olandese Jerdy Schouten. La Lazio ha una grande occasione con l’ivoriano Jean-Daniel Akpa Akpro, che dopo l’uno-due con Joaquín Correa si presenta solo davanti alla porta difesa da Łukasz Skorupski ma non inquadra lo specchio.

I padroni di casa passano in vantaggio al 54’, con una grande azione personale di Luis Alberto che dopo aver recuperato il pallone non dà scampo al portiere avversario. La squadra di Mihajlović centra una traversa con Riccardo Orsolini, poi i padroni di casa trovano il raddoppio: grande assist di Mohamed Farès e gol di testa di Immobile, che supera Giuseppe Signore per numero di gol segnati in Biancoceleste.

Pepe Reina si salva in corner sulla conclusione di Musa Barrow, poi in pieno recupero il Bologna trova il gol della bandiera con l’ex De Silvestri, su assist di Federico Santander. Ma è troppo tardi per recuperare, la squadra di Inzaghi conquista una vittoria importantissima.