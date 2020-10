Anteprima Champions League: le partite di mercoledì

Alla seconda giornata, Serhiy Rebrov e Kylian Mbappé sono alle prese con alcune questioni personali, mentre la Juventus ospita il Barcellona nella super sfida di mercoledì.

Le partite di mercoledì (clicca per il prepartita in diretta)*

Gruppo E: Krasnodar - Chelsea (18:55 CET)

Gruppo E: Sevilla - Rennes

Gruppo F: Dortmund - Zenit

Gruppo F: Club Brugge - Lazio

Gruppo G: Juventus - Barcellona

Gruppo G: Ferencváros - Dynamo Kyiv

Gruppo H: İstanbul Başakşehir - Paris (18:55 CET)

Gruppo H: Manchester United - Leipzig

Rebrov contro il suo primo amore

Serhiy Rebrov sarà al centro della scena quando il Ferencváros giocherà la sua prima partita nella fase a gironi dal 1995. Il tecnico, 46 anni, è stato attaccante della Dynamo per due anni e l'ha anche allenata da 2014 al 2017, vincendo due campionati. "Non volevo una squadra ucraina nel nostro girone, soprattutto la Dynamo – ha ammesso –. Ma ora alleno il Ferencváros e la tratterò come qualsiasi altra avversaria".

Mbappé ha fame di gol

Grandi combinazioni tra Neymar, Mbappé e Di María al Paris

La prestazione di Kylian Mbappé nella sconfitta per 2-1 contro lo United alla prima giornata è stata più che impalpabile, tanto che L'Équipe gli ha dedicato il titolo: "Irriconoscibile". L'attaccante, 21 anni, ha segnato quattro gol nelle prime quattro gare di Ligue 1 ma è alle prese con l'astinenza da gol in UEFA Champions League più lunga della sua carriera: sei giornate, ovvero zero reti nel 2020. Riuscirà a spezzare l'incantesimo contro il Başakşehir?

Juventus - Barcellona: sfida tra pesi massimi

La sfida tra i campioni d'Italia e i blaugrana sarà come sempre avvincente. Il bilancio della Juve in 11 gare di UEFA Champions League contro il Barça è V3 P4 S4, senza gol segnati nelle ultime tre partite (P2 S1). Curiosamente, l'ultima gara disputata da Andrea Pirlo con i bianconeri è stata la finale di UEFA Champions League 2015 persa contro il Barcellona: quale occasione migliore per riscattarsi se non vincere alla sua prima prova da allenatore?

Il Chelsea ci riprova in Russia

Grandi gol del Chelsea in Champions League

Anche se lo 0-0 del Chelsea contro il Siviglia è stato messo in ombra dal trionfo dello United a Parigi, non aver subito gol è già stato un piccolo traguardo per la squadra di Frank Lampard, spesso disattenta in fase difensiva. Battuti sonoramente dal Bayern agli ottavi della scorsa edizione, i Blues non hanno ancora vinto in Europa nel 2020: ora, hanno la possibilità di rifarsi sul campo del Krasnodar, che si prepara disputare la sua prima gara casalinga nella fase a gironi.

*21:00 CET se non diversamente indicato