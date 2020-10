Lukaku salva l'Inter a San Siro

L'Inter domina il Borussia Mönchengladbach ma rischia la beffa nella gara d'esordio del Gruppo B di UEFA Champions League: Romelu Lukaku sblocca il risultato a inizio ripresa e salva il risultato al 90' dopo i gol di Ramy Bensebaini e Jonas Hofmann.

La prima iniziativa del match è dei Nerazzurri: al 5' Ivan Perišić accelera sulla fascia sinistra e salta in velocità due avversari, il suo cross trova Matteo Darmian nel cuore dell'area ma il colpo di testa del terzino, disturbato da Matthias Ginter, finisce alto.

Poco dopo tenta la fortuna anche Christian Eriksen su un calcio di punizione dalla distanza, Yann Sommer blocca con facilità. I ragazzi di Antonio Conte insistono e sfiorano il gol proprio con il danese che, servito bene al centro dell'area da Darmian, tenta la conclusione ma il suo destro viene murato da Christoph Kramer.

Il Gladbach prova a farsi coraggio con un tentativo al 33' di Hofmann a servire Alassane Pléa ma è l'Inter a gestire la gara e creare le migliori occasioni: al 41' è il turno di Romelu Lukaku, che si destreggia bene tra i difensori tedeschi e incrocia di destro cercando l'angolino lontano, pallone sfila di pochissimo a lato.

Nella ripresa Antonio Conte inserisce in campo Lautaro Martinez e l'Inter cambia marcia. Sulla sponda di testa dell'argentino, Danilo D'Ambrosio raccoglie la sfera e serve Darmian. Il terzino calcia male ma la sua conclusione favorisce Lukaku che deve soltanto ribadire a rete da pochi passi.

L'Inter continua ad attaccare ma al 63' gli ospiti riacciuffano inaspettatamente il risultato: Arturo Vidal commette ingenuamente fallo su Marcus Thuram e dal dischetto Ramy Bensebaini realizza con un perfetto sinistro angolato intuito da Samir Handanovič.

Al 65' Eriksen sfodera un potente destro quasi da fermo dai 25 metri, la palla sorvola di poco la traversa mentre. Nel finale di gara, invece, Lautaro colpisce un palo clamoroso dopo una spettacolare girata al volo ma sul ribaltamento di fronte è il Gladbach a infilare i Nerazzurri: Hofmann scatta in profondità alle spalle di Vidal sul lancio di Florian Neuhaus e, a tu per tu con il portiere nerazzurro, firma il 2-1.

Le emozioni non finiscono a San Siro perchè è Romelu Lukaku al 90' a riacciuffare il punteggio e chiudere il match sul 2-2 finale.

Reazioni post-partita

Romelu Lukaku, attaccante Inter: "Non è un buon risultato, possiamo fare di più. Dobbiamo continuare a lavorare ed essere forti mentalmente. Non è un momento facile, ma dobbiamo continuare a credere nelle nostre capacità. Dobbiamo essere più forti, anche la difesa deve fare meglio, Abbiamo preso due gol per errori nostri, abbiamo sbagliato tantissime occasioni e su questo dobbiamo crescere perché certi errori si pagano”.

Matteo Darmian, difensore Inter: "Stasera meritavamo qualcosa in più. Volevamo vincere perché sappiamo quanto conta partire bene in Champions, però siamo rammaricati perché commentiamo un pareggio che penso ci stia stretto. Però nella ripresa la gara si era messa male, bravi noi a reagire. La prestazione c'è stata perché siamo entrati con la voglia e la determinazione giusta".

Antonio Conte, allenatore Inter: "Non si può paragonare questa partita con quella contro lo Slavia Praga. L'anno scorso non giocammo bene, oggi invece sì contro una formazione di grande potenziale. Non ricordo parate di Samir Handanovic, invece noi abbiamo creato tante occasioni per vincere. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Naturalmente si può migliorare, in alcune situazione commettiamo alcuni errori".