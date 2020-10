Doppio Morata per la Juve, Pirlo debutta bene

Buona la prima per Andrea Pirlo in UEFA Champions League: all'esordio da allenatore nel torneo, il tecnico della Juventus centra subito il successo 2-0 sul campo della Dynamo Kiev di Mircea Lucescu, l'uomo che lo aveva fatto esordire da professionista a Brescia quando era appena 16enne. A decidere la sfida è Álvaro Morata con due gol ad aprire e chiudere la ripresa.

Fin dalle prime battute di gara, la Vecchia Signora dimostra di voler prendere in mano le redini della sfida. Federico Chiesa va due volte al tiro entrando in area da sinistra: mancino violento respinto in corner da Heorhiy Bushchan e destro a giro che non inquadra il bersaglio. Nel mezzo, ci prova anche Giorgio Chiellini, sugli sviluppi del calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa dopo un'indecisione del numero uno della Dynamo termina sul fondo di un soffio.

Pochi giri di orologio e il capitano bianconero lascia il campo per un problema muscolare, al suo posto Merih Demiral. La Juve continua a macinare gioco e occasioni, andando nuovamente vicina al vantaggio con Dejan Kulusevski, il cui geniale colpo di tacco sul primo palo trova Bushchan pronto ad opporsi.

Sul fronte opposto, la Dynamo fatica a pungere: Carlos de Pena prova senza fortuna a beffare Wojciech Szczęsny con una palombella da centrocampo, mentre nel finale di tempo una punizione dalla distanza di Viktor Tsygankov viene neutralizzata senza affanni dall'estremo difensore polacco.

Nella ripresa la Juve passa subito: bella azione sull'asse Chiesa-Aron Ramsey, che porta al tiro Kulusevski; Bushchan respinge, ma Morata, da vero rapace d'area, ribadisce in rete da due passi. La reazione della Dynamo è tutt'altro che veemente e per vedere la squadra di casa concludere a rete bisogna aspettare il 74', quando Serhiy Sydorchuk spedisce un docile pallone tra le braccia di Szczęsny dal limite dell'area.

Nel finale di gara la pressione ucraina aumenta, ma la Juve si difende con ordine e raddoppia ancora con Morata, che insacca di testa su cross di Juan Cuadrado. La sfida di fatto si chiude qui, anche se la Dynamo ha un sussulto d'orgoglio nelle fasi di recupero e si rende due volte pericolosa: al triplice fischio i Bianconeri incassano tre punti preziosi in attesa di tornare in campo tra una settimana, quando a Torino arriverà il Barcellona.

Formazioni

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev (Popov 70'); Buyalskiy, Sydorciuk, Shaparenko; Tsygankov (Verbič 71'), Supryaha, De Pena (Rodrigues 60').

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini (Demiral 19'), Chiesa, Bentancur (Arthur 79'), Rabiot, Cuadrado; Ramsey (Bernardeschi 79'); Kulusevski (Dybala 56'), Morata.

Prossimi impegni nel Gruppo G

Juventus - Barcellona (mercoledì 28 ottobre, 21.00CET)

Ferencváros - Dynamo Kiev (mercoledì 28 ottobre, 21.00CET)