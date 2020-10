Anteprima Champions League: le sfide più interessanti di mercoledì

Il Bayern Monaco è pronto a difendere il titolo di campione della UEFA Champions League nella prima giornata della fase a gironi 2020/21.

Lewandowski - Suárez: chi brillerà di più?

Con 15 gol nella cavalcata vincente del suo Bayern – 11 partite, 11 vittorie – Robert Lewandowski è stato la stella della scorsa UEFA Champions League, e il vincitore assoluto nelle votazioni del premio UEFA di Calciatore dell'Anno. Il polacco proverà a mantenere questa forma straordinaria anche in questa fase a gironi, ma l'esordio contro una squadra molto attenta alla fase difensiva come l'Atlético, potrebbe invece fare salire sugli scudi il nuovo acquisto dei Colchoneros, Luis Suàrez.

Ogni volta come la prima volta per Sergio Ramos

Ogni prima giornata è un nuovo primo giorno per Sergio Ramos; con la partita del Real Madrid contro lo Shakhtar, Ramos inizierà la sua 17esima partecipazione consecutiva in UEFA Champions League. Tuttavia nessuno incarna lo spirito della competizione meglio del 34enne spagnolo: "Ogni anno bisogna resettare e ricominciare da zero in modo da poter vivere ogni trionfo e ogni vittoria come se fosse una cosa completamente nuova".

Ajax - Liverpool: scontro tra titani

Guarda Salah in azione col Liverpool

Probabilmente la cosa più sorprendente di questa prima giornata è che questa sarà la terza sfida europea appena tra Ajax e Liverpool. Le prime due sono state nel secondo turno di Coppa dei Campioni 1966/67, quando Johan Cruyff ha segnato tre gol tra andata e ritorno e l'Ajax ha vinto 5-1 ad Amsterdam e poi pareggiato 2-2 ad Anfield. Dopo aver messo a segno quattro gol nelle ultime sette trasferte europee del Liverpool, toccherà questa volta a Mohamed Salah rubare la scena?

Valbuena contro il suo passato

“Io e il Marsiglia siamo legati per la vita", ha twittato Mathieu Valbuena dopo che il suo attuale club, l'Olympiacos, era stato sorteggiato con l'OM nella fase a gironi. Il Marsiglia aveva ritirato la maglia numero 28 dopo che Valbuena aveva lasciato il club per la Dinamo Moskva nel 2015, quindi i tifosi non sono stati esattamente felici di vedere il loro ex pupillo tornare in Francia due anni dopo per vestire la maglia dei rivali del Lione. Aspettatevi mercoledì un nuovo capitolo di questa relazione difficile del 36enne col Lione.

Quattro squadre all'esordio

Highlights: Midtjylland - Slavia Praha 4-1

Quattro squadre faranno il loro esordio nella fase a gironi nella prima giornata: Başakşehir, Krasnodar e Rennes giocheranno martedì, mentre mercoledì il Midtjylland affronterà l'Atalanta. I campioni di Danimarca sono partiti da più lontano dato che hanno superato due turni di qualificazione prima di battere lo Slavia Praha negli spareggi: "Arrivare alla fase a gironi è il massimo", ha detto il tecnico dei danesi, Brian Priske. Naturalmente siamo d'accordo.