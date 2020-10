I trasferimenti ufficiali in UEFA Champions League

Le rose ufficiali per la fase a gironi di UEFA Champions League saranno confermate nei prossimi giorni.

Acquisti: Antony (São Paulo), Davy Klaassen (Bremen), Mohammed Kudus (Nordsjælland), Sean Klaiber (Utrecht), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeppe Kjær (Horsens)

Cessioni: Sergiño Dest (Barcelona), Hakim Ziyech (Chelsea), Benjamin van Leer (Sparta Rotterdam), Nicolas Kühn (Bayern), Jasper ter Heide (Cambuur), Boy Kemper (Den Haag), Joël Veltman (Brighton), Sven Botman (LOSC Lille), Dennis Johnsen (Venezia), Donny van de Beek (Manchester United), Kik Pierie (Twente, prestito), Danilo (Twente, prestito), Răzvan Marin (Cagliari, prestito), Lisandro Magallán (Crotone, prestito), Carel Eiting (Huddersfield, prestito), Noa Lang (Club Brugge, prestito)

Acquisti: Mario Pašalić (Chelsea), Aleksei Miranchuk (Lokomotiv Moskva), Sam Lammers (PSV Eindhoven), Simone Muratore (Juventus), Cristian Romero (Juventus, prestito), Johan Mojica (Girona, prestito), Cristiano Piccini (Valencia, prestito), Fabio Depaoli (Sampdoria, prestito)

Cessioni: Timothy Castagne (Leicester), Gianluca Mancini (Roma), Etrit Berisha (SPAL), Ebrima Colley (Verona, prestito), Marco D'Alessandro (SPAL), Simone Muratore (Reggiana, prestito), Lennart Czyborra (Genoa, prestito)

Acquisti: Luis Suárez (Barcelona), Yannick Carrasco (Dalian), Ivo Grbić (Lokomotiva Zagreb)

Cessioni: Álvaro Morata (Juventus, prestito), Antonio Adán (Sporting CP), Caio Henrique (Monaco, prestito), Santiago Arias (Leverkusen, prestito), Rodrigo Riquelme (Bournemouth, prestito), Javier Montero (Beşiktaş, prestito), Nicolás Schiappacasse (Sassuolo), Darío Poveda (Getafe, prestito), Nikola Kalinić (Hellas Verona), Víctor Mollejo (Getafe, prestito), Nehuén Pérez (Granada, prestito)

Acquisti: Miralem Pjanić (Juventus), Trincão (Braga), Sergiño Dest (Ajax), Pedri (Las Palmas), Matheus Fernandes (Palmeiras)

Cessioni: Arthur Melo (Juventus), Ivan Rakitić (Sevilla), Arturo Vidal (Inter), Nélson Semedo (Wolves), Luis Suárez (Atlético), Moussa Wagué (PAOK, prestito), Marc Cucurella (Getafe), Chumi (Almería), Carles Pérez (Roma), Jean-Clair Todibo (Benfica, prestito)

Acquisti: Leroy Sané (Manchester City), Marc Roca (Espanyol), Alexander Nübel (Schalke), Tanguy Nianzou (Paris), Douglas Costa (Juventus, prestito), Eric Maxim Choupo-Moting (Paris), Bouna Sarr (Marseille)

Cessioni: Thiago Alcántara (Liverpool), Sven Ulreich (Hamburg), Lars Lukas Mai (Darmstadt, prestito), Christian Früchtl (Nürnberg, prestito), Michael Cuisance (Marseille, prestito)

Acquisti: Edouard Mendy (Rennes), Timo Werner (RB Leipzig), Hakim Ziyech (Ajax), Thiago Silva (Paris), Xavier Mbuyamba (Barcelona), Ben Chilwell (Leicester), Malang Sarr (Nice), Kai Havertz (Leverkusen)

Cessioni: Willian (Arsenal), Lewis Baker (Trabzonspor, prestito), Josh Grant (Bristol Rovers), Jamie Cumming (Stevenage, prestito), Nathan (Atlético Mineiro), Danilo Pantić (Čukarički, prestito), Izzy Brown (Sheffield Wednesday, prestito), Jamal Blackman (Rotherham, prestito), Pedro (Roma, free), Tariq Uwakwe (Accrington, prestito), Ethan Ampadu (Sheffield United, prestito), Conor Gallagher (West Brom, prestito), David Zappacosta (Genoa, prestito), Luke McCormick (Bristol Rovers, prestito), Jon Russell (Accrington, prestito)

Acquisti: Noa Lang (Ajax, prestito)

Cessioni: Erhan Mašović (Bochum), Cyril Ngonge (RKC Waalwijk), Jordi Vanlerberghe (Mechelen), Guillaume Hubert (Oostende), Ahmed Touba (RKC Waalwijk), Kaveh Rezaei (Charleroi, prestito), Loïs Openda (Vitesse, prestito); Siemen Voet (Mechelen, prestito), Thibault Vlietinck (OH Leuven, prestito)

Acquisti: Jude Bellingham (Birmingham), Thomas Meunier (Paris), Reinier (Real Madrid, prestito)

Cessioni: Mario Götze (ritirato), Eric Oelschlägel (Utrecht), Dženis Burnić (Heidenheim), Leonardo Balerdi (Marseille, prestito)

Acquisti: none

Cessioni: Josip Pivarić (Lokomotiva Zagreb), Fran Sol (Tenerife, prestito), Mohammed Kadiri (Arsenal Tula, prestito), Benito (Olimpik Donetsk, prestito), Ibrahim Kargbo Jr (Olimpik Donetsk, prestito)

Acquisti: Roko Baturina (Dinamo Zagreb), Ádám Bogdán (free agent), Adnan Kovačević (Kielce), Aïssa Laïdouni (Voluntari), Róbert Mak (free agent), Myrto Uzuni (Lokomotiva Zagreb), Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk)

Cessioni: Lukács Bőle (ritirato), Davide Lanzafame (Adana Demirspor), Leandro (retired), Kenneth Otigba (Vasas), Erik Silye (Vasas), Mikalay Sihnevich (Khimki)

Acquisti: Achraf Hakimi (Real Madrid), Andrea Pinamonti (Genoa), Aleksandar Kolarov (Roma), Arturo Vidal (Barcelona), Matteo Darmian (Parma, prestito), Alexis Sánchez (Manchester United)

Cessioni: Mauro Icardi (Paris), Antonio Candreva (Sampdoria, prestito), Sebastiano Esposito (SPAL, prestito), Dalbert (Rennes, prestito), Valentino Lazaro (Mönchengladbach, prestito), Borja Valero (Fiorentina), Diego Godín (Cagliari), Eddie Salcedo (Hellas Verona, prestito), Lucien Agoumé (Spezia, prestito)

Acquisti: Berkay Özcan (Hamburg, prestito made permanent), Okechukwu Azubuike (Pyramids), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ravil Tagir (Altınordu), Rafael (Lyon), Nacer Chadli (Monaco), Boli Bolingoli (Celtic, prestito), Deniz Türüç (Fenerbahçe, prestito), Giuliano (al-Nassr)

Cessioni: Robinho (ritirato), Gaël Clichy (ritirato), Eljero Elia (Utrecht), Miloš Jojić (Partizan), Gökhan Inler (Adana Demirspor), Joseph Attamah (Kayserispor), Aziz Behich (Kayserispor, prestito), Alican Özfesli (Boluspor, prestito), Furkan Soyalp (Gaziantep), Atabey Çiçek (Westerlo, prestito), Doğanay Kılıç (Kahramanmaraşspor), Miguel Vieira (Waasland-Beveren, prestito)

Acquisti: Arthur (Barcelona), Álvaro Morata (Atlético Madrid, prestito), Weston McKennie (Schalke, prestito), Federico Chiesa (Fiorentina, prestito)

Cessioni: Miralem Pjanić (Barcelona), Simone Muratore (Atalanta), Cristian Romero (Atalanta), Daniele Rugani (Rennes, prestito), Emre Can (Dortmund), Gonzalo Higuaín (Inter Miami), Blaise Matuidi (Inter Miami), Luca Pellegrini (Genoa, prestito), Marko Pjaca (Genoa, prestito), Douglas Costa (Bayern, prestito), Hans Nicolussi (Parma, prestito), Mattia De Sciglio (Lyon, prestito)

Acquisti: Igor Smolnikov (Zenit), Evgeni Gorodov (Akhmat)

Cessioni: Stanislav Kritsyuk (Belenenses), Jón Gudni Fjóluson (Brann), Manuel Fernandes (Kayserispor), Uroš Spajić (Feyenoord, prestito)

Acquisti: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), Mohamed Fares (SPAL), Pepe Reina (Milan), Gonzalo Escalante (Eibar), Jean-Daniel Akpa Akpro (Salernitana), Andreas Pereira (Manchester United, prestito), Riza Durmisi (Nice), Wesley Hoedt (Southampton, prestito)

Cessioni: Valon Berisha (Reims), Ricardo Kishna (Den Haag), Milan Badelj (Genoa), Jony (Osasuna, prestito), Wallace (Malatyaspor), Ivan Vargić (Koper), Jordan Lukaku (Royal Antwerp)

Acquisti: Alexander Sörloth (Crystal Palace), Hee-Chan Hwang (Salzburg), Josep Martínez (Las Palmas), Lazar Samardžić (Hertha Berlin), Benjamin Henrichs (Monaco, prestito)

Cessioni: Timo Werner (Chelsea), Ademola Lookman (Fulham, prestito), Hannes Wolf (Mönchengladbach, prestito), Frederik Jäkel (Oostende, prestito), Mads Bidstrup (Brentford), Yvon Mvogo (PSV, prestito), Tom Krauss (Nürnberg)

Acquisti: Diogo Jota (Wolves), Thiago Alcántara (Bayern), Kostas Tsimikas (Olympiacos)

Cessioni: Rhian Brewster (Sheffield United), Dejan Lovren (Zenit), Adam Lallana (Brighton), Morgan Boyes (Fleetwood, prestito), Kai McKenzie-Lyle (Cambridge), Kamil Grabara (Aarhus, prestito), Loris Karius (Union Berlin, prestito)

Acquisti: Andrei Savin (Nosta), Jasurbek Jaloliddinov (Bunyodkor), Vitali Lystsov (Krylya Sovetov), Vitali Lisakovich (Shakhtyor Soligorsk), Slobodan Rajković (Palermo), François Kamano (Bordeaux)

Cessioni: Benedikt Höwedes (retired), Aleksandr Kolomeytsev (retired), Jefferson Farfán (ritirato), Brian Idowu (Khimki, prestito), Nikita Medvedev (Rubin), Solomon Kvirkvelia (Rotor), Aleksei Miranchuk (Atalanta), Artem Galadzhan (Nizhny Novgorod)

Acquisti: Ferran Torres (Valencia), Nathan Aké (Bournemouth), Rúben Dias (Benfica)

Cessioni: Leroy Sané (Bayern), Nicolás Otamendi (Benfica), Jack Harrison (Leeds), David Silva (Real Sociedad), Claudio Bravo (Real Betis), Yeboah Amankwah (Rochdale, prestito), Angeliño (RB Leipzig, prestito)

Acquisti: Donny van de Beek (Ajax), Alex Telles (Porto), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain)

Cessioni: Tahith Chong (Bremen, prestito), Angel Gomes (LOSC Lille), Alexis Sánchez (Inter), Joel Pereira (Huddersfield, prestito), Dylan Levitt (Charlton, prestito), Kieran O'Hara (Burton), Diogo Dalot (AC Milan, prestito), Chris Smalling (Roma)

Acquisti: Pape Gueye (Le Havre), Leonardo Balerdi (Dortmund, prestito), Yuto Nagatomo (Galatasaray), Luis Henrique (Botafogo), Michael Cuisance (Bayern, prestito)

Cessioni: Isaac Lihadji (LOSC Lille), Abdallah Ali Mohamed (Zulte Waregem, prestito), Bouna Sarr (Bayern)

Acquisti: Pione Sisto (Celta Vigo)

Cessioni: Kaan Kairinen (Lillestrøm, prestito), Zsolt Korcsmár (ritirato), Tim Sparv (Larissa), Nikolaj Kirk (Aarhus Fremad), Casper Tengstedt (Horsens, prestito), Marc Dal Hende (SønderjyskE), Elias Rafn Ólafsson (Fredericia), Christian Tue Jensen (Fredericia, prestito), Sebastian Buch (Skive, prestito), Tobias Anker (Fredericia, prestito), Søren Reese (Zagłębie Lubin, prestito), Mayron George (Kalmar, prestito), Artem Dovbyk (Dnipro), Henry Uzochokwu (Fredericia), Victor Torp (Lyngby, prestito), Rasmus Nicolaisen (Portsmouth, prestito)

Acquisti: Joe Scally (New York), Hannes Wolf (RB Leipzig, prestito), Valentino Lazaro (Inter, prestito)

Cessioni: Tobias Strobl (Augsburg), Moritz Nicolas (Osnabrück, prestito), Keanan Bennetts (Ipswich, prestito), Fabian Johnson (ritirato), Raffael (ritirato)

Acquisti: Rafinha (Flamengo), Pêpê (Guimarães), Yann M'Vila (St-Étienne), José Holebas (Watford), Rúben Vinagre (Wolves, prestito), Bruma (PSV, prestito), Ögmundur Kristinsson (Larissa), Mohamed Dräger (Freiburg), Tiago Silva (Nottingham Forest), Ahmed Hassan (Braga), Alexandros Nikolias (PAS Giannina), Apostolos Apostolopoulos (Panserraikos), Pavlos Mavroudis (Panathinaikos)

Cessioni: Lazaros Christodoulopoulos (Atromitos), Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Kostas Tsimikas (Liverpool), Giorgos Xenitidis (Jeunesse Esch, prestito), Guilherme (al-Sadd), Miguel Ángel Guerrero (Nottingham Forest), Vasilis Torosidis (retired), Marios Siampanis (Aris), Igor Silva (Osijek), Franco Soldano (Boca Juniors, prestito), Leonardo Koutris (Fortuna Düsseldorf, prestito), Ioannis Kosti (Larissa, prestito), Svetozar Marković (Partizan, prestito), Fodé Camara (Chania, prestito), Yassine Meriah (Rizespor, prestito), Alexandros Nikolias (Larissa, prestito), Nikola Čumić (Gijón, prestito), Nemanja Nikolić (Chania, prestito), Abdoulaye Keita (Ajaccio, prestito), Giannis Masouras (Górnik Zabrze, prestito), Fiorin Durmishaj (Larissa, prestito), Stefanos Evangelou (Górnik Zabrze), Dimitris Manos (Aris), Thanasis Kostanasios (Ergotelis), Yaya Banana (ritirato)

Acquisti: Mauro Icardi (Inter), Rico (Sevilla), Alessandro Florenzi (Roma, prestito), Moise Kean (Everton, prestito), Danilo Pereira (Porto, prestito)

Cessioni: Moussa Sissako (Standard Liège), Thomas Meunier (Dortmund), Eric Dina-Ebimbe (Dijon, prestito), Adil Aouchiche (St-Étienne), Thiago Silva (Chelsea), Edinson Cavani (Manchester United), Alphonse Areola (Fulham), Loïc Mbe Soh (Nottingham Forest), Marcin Bułka (Cartagena, prestito), Garissone Innocent (Caen, prestito), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern)

Acquisti: Carraça (Boavista), Cláudio Ramos (Tondela), Zaidu Sanusi (Santa Clara), Mehdi Taremi (Rio Ave), Evanilson (Fluminense), Toni Martínez (Famalicão)

Cessioni: Fábio Silva (Wolves), Vítor Ferreira (Wolves), Danilo Pereira (Paris, prestito), Alex Telles (Manchester United), Tomás Esteves (Reading), Yordán Osorio (Parma)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Achraf Hakimi (Inter), Takefusa Kubo (Villarreal, prestito), Jesús Vallejo (Granada, prestito), Reinier (Dortmund, prestito), Óscar Rodríguez (Sevilla), Brahim Díaz (Milan, prestito), Dani Ceballos (Arsenal, prestito), James Rodríguez (Everton), Gareth Bale (Tottenham, prestito), Sergio Reguilón (Tottenham), Borja Mayoral (Roma, prestito), Javi Sánchez (Valladolid)

Acquisti: Steven Nzonzi (Roma, prestito), Martin Terrier (Lyon), Nayef Aguerd (Dijon), Serhou Guirassy (Amiens), Alfred Gomis (Dijon), Dalbert (Internazionale, prestito), Daniele Rugani (Juventus, prestito), Jérémy Doku (Anderlecht)

Cessioni: Jakob Johansson (IFK Göteborg), Alan Kerouedan (Rodez), Jérémy Morel (Lorient), Maxime Bernauer (Le Mans), Riffi Mandanda (ritirato), Mathis Picouleau (Valenciennes), Jordan Tell (Clermont), Souleyman Doumbia (Angers), Metehan Güçlü (Valenciennes, prestito), Denis-Will Poha (Guimarães), Rafik Guitane (Marítimo, prestito), Armand Laurienté (Lorient), Theoson Siebatcheu (Young Boys, prestito), Édouard Mendy (Chelsea), Lucas Da Cunha (Nice), Jérémy Gelin (Royal Antwerp, prestito), Sacha Boey (Dijon, prestito)

Acquisti: Oumar Solet (Lyon)

Cessioni: Hee-Chan Hwang (RB Leipzig), Philipp Köhn (Wil, prestito)

Acquisti: Oussama Idrissi (AZ Alkmaar), Óscar Rodríguez (Real Madrid), Marcos Acuña (Sporting CP), Ivan Rakitić (Barcelona), Suso (Milan), Yassine Bounou (Girona), Karim Rekik (Hertha)

Cessioni: Sergio Rico (Paris Saint-Germain), Simon Kjær (AC Milan), Éver Banega (al-Shabab), Rony Lopes (Nice, prestito), Sébastien Corchia (ritirato), Juan Soriano (Málaga, prestito), Roque Mesa (ritirato)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Olarenwaju Kayode (Sivasspor, prestito), Wellington Nem (ritirato), Bogdan Butko (Lech Poznań, prestito), Andriy Boryachuk (Mezőkövesd, prestito)

Acquisti: Dejan Lovren (Liverpool)

Cessioni: Branislav Ivanović (West Brom), Igor Smolnikov (Krasnodar), Oleg Shatov (Rubin), Aleksandr Kokorin (Spartak Moskva), Daler Kuzyaev (ritirato), Emanuel Mammana (Sochi, prestito)

